Roomba Combo j7+, el primer robot que aspira y friega a la vez

El especialista en robots aspiradores iRobot amplía su gama de modelos con un dispositivo combinado que al mismo tiempo puede fregar el suelo. El nuevo Roomba Combo j7+ utiliza sensores de micrófono para distinguir los suelos sólidos de las alfombras, requisito indispensable para que el dispositivo no pase por encima de una alfombra con un paño mojado y la ensucie. Colin Angle, director de iRobot, señaló en la presentación de la j7+ que el mecanismo con barras de aluminio es lo suficientemente robusto para el uso diario. El robot aspirador también es capaz de reconocer con su cámara objetos como los cuencos de agua de las mascotas. Por un lado, esto debería evitar que el Roomba choque con ellos y derrame líquido en el suelo. Por el otro, el software puede sugerir al usuario que limpie la zona más a fondo porque probablemente esté más sucia. Según la información, los baños para gatos también son reconocidos por la aspiradora. El Roomba evita además otros obstáculos, como las mochilas, los juguetes o los cables. El Combo j7+ estará disponible en Europa a partir de finales de octubre. El depósito de agua sucia de la unidad de limpieza no se vacía automáticamente, pero Angle dejó entrever que no se descarta contar en el futuro con este procedimiento. dpa