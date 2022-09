Lucas Boyé: “Estuvimos en situaciones peores y las sacamos adelante”

Elche (Alicante), 24 sep. El delantero argentino del Elche, Lucas Boyé, recordó este sábado que el equipo ilicitano, actual colista de Primera, ya ha estado en situaciones tan delicadas o peores como la de la actual temporada y siempre salió adelante.

El atacante, en declaraciones a los medios del club, ha repasado la situación de su equipo esta temporada y también su trayectoria en el Elche, con el que cumple su tercera temporada.

“En las dos temporadas anteriores hemos sufrido bastante, pero no al inicio, como ésta, por eso parece el fin del mundo”, reflexionó el jugador, quien admitió que el inicio de este curso, con un punto de 18, ha sido “muy malo”.

“El grupo está mal porque sabemos que la situación no es la deseada, pero seguimos trabajando día a día para sacar esto adelante”, quien confió en cambiar la racha de su equipo la próxima jornada en Vallecas “para que empecemos a estar más tranquilos todos y se aclare el camino”.

Boyé reconoció que no ha tenido el inicio de competición deseado por culpa de las lesiones, si bien dijo encontrarse cada vez mejor y con ganas de anotar su primer tanto.

El delantero recordó que desde su llegada al Elche el club “no ha dejado de crecer” y a nivel personal destacó que su trabajo en el equipo ilicitano le permitió cumplir el sueño de “jugar con la selección Argentina”.

“Ahora no estamos en el momento deseado, pero desde que llegué aquí no paran de pasarme cosas lindas”, reiteró el delantero, quien dijo haber encontrado en Elche el ecosistema ideal para “hacer lo que me gusta y pasarlo bien rodeado de buenas personas”-

“Estoy donde quiero estar”, añadió el atacante, quien no quiso justificar el mal inicio del equipo con el calendario.

“Si queremos seguir en esta competición hay que competir contra estos equipos. Ahora vienen rivales con objetivos similares y será clave para lo que viene”, argumentó.

El argentino se mostró encantado con la respuesta de los aficionados ilicitanos a los partidos en el Martínez Valero.

“Sabemos que somos los máximos responsables del mal inicio, pero con toda esta gente apoyando estaremos más cerca de sacarlo”, apostilló Boyé, quien recordó que este año es “distinto a todos por el centenario”, por lo que deseó “poder disfrutarlo”. EFE

