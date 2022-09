Festejos y dudas en el quinto centenario de la primera vuelta al mundo

A 500 años de la primera circunnavegación de la Tierra, aún hay quienes siguen creyendo que nuestro planeta es plano. Según una encuesta representativa del acreditado instituto brasileño Datafolha, en Brasil viven once millones de personas que están convencidas de que nuestro planeta es en realidad plano como un frisbi. Entre otros, esta teoría fue retratada en el documental de Netflix "Tan plana como un encefalograma" ("Behind the curve"), de 2018. Los seguidores de esta teoría fundan e intercambian ideas en clubes de fútbol, canales de YouTube, portales y revistas. El 18 de septiembre, los "terraplanistas" españoles celebran su primer congreso en la isla de Menorca. Según informó la coorganizadora del encuentro, Maria Llompart, al periódico mallorquín "Última Hora", la demanda fue tan grande que tuvieron que buscar una sala más grande. Llompart y sus compañeros de armas difícilmente podrían haber elegido un momento más inapropiado para el evento. El 6 de septiembre, España celebró el 500 aniversario de la realización de la primera circunnavegación del globo. Con bombos, platillos y la presencia del Rey Felipe VI se conmemoró aquella audaz expedición que, después de tres años y cuatro meses, demostró —al menos para la mayoría de la gente— que la Tierra es una esfera. Sin embargo, la empresa tuvo un alto precio, también en términos de vidas humanas: solo el "Victoria", el cuarto barco más pequeño de la flota, consiguió volver a España por la ruta del Cabo de Buena Esperanza. Al mando de Juan Sebastián Elcano y tras un viaje de más de 80.000 kilómetros, la nave atracó en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, en la actual Andalucía, el 6 de septiembre de 1522. A bordo solo iban 18 hombres enfermos y hambrientos. La mayoría de los 239 tripulantes que zarparon en 1519 perdieron la vida en el camino. Entre ellos se encontraba el jefe de la expedición, el portugués Fernando de Magallanes. En una conferencia, el vicealmirante español Ignacio Horcada Rubio afirmó que la expedición fue "más importante que la llegada a la Luna" de 1969. Miembro de la comisión ministerial para la conmemoración del "V Centenario", Horcada Rubio subrayó que, a diferencia del primer alunizaje, la primera circunnavegación "condujo a un verdadero descubrimiento, a un cambio de paradigma". Asimismo, destacó que ese momento "cambió prácticamente todo" y que su importancia es comparable a la de Internet en los últimos 20 años. "La gente pensaba entonces que vivía en un mundo más pequeño en todos los sentidos. Todo estaba mucho más regionalizado", añadió. El presidente del Parlamento portugués, Augusto Santos Silva, se adhirió a esta opinión y calificó la primera circunnavegación del mundo como la "primera acción de globalización". Sin embargo, circunnavegar el globo no había sido el objetivo de la expedición. En nombre de la Corona española, Magallanes quería encontrar una ruta occidental hacia la India y las llamadas Islas de las Especias, las actuales Molucas. Es decir, debía completar la misión en la que Cristóbal Colón había fracasado tres décadas antes y, posteriormente, también otras luminarias de la navegación. El objetivo en aquel momento era, sobre todo en vista de la feroz competencia con el vecino Portugal, el acceso directo a la pimienta, que en aquella época era tan valiosa como el oro e indispensable para conservar alimentos durante mucho tiempo. Además, la planta se consideraba un remedio. También especias como la canela, la nuez moscada y el clavo de olor eran muy codiciadas y fueron en varias ocasiones motivo de guerras coloniales. Desde 2019, España y Portugal celebran juntos el aniversario de la primera vuelta al mundo. Y esto pese a que, en su momento, el proyecto de Magallanes había caído en oídos sordos ante su propio rey Manuel I, el "Afortunado", bajo el cual Portugal vivió un periodo de prosperidad económica, cultural y política. Esto se debió a que Portugal ya había abierto la ruta oriental a la India con el navegante Vasco da Gama. Además, se dice que Magallanes había caído en desgracia en su país por tráfico ilegal con moros de Marruecos. Por ese motivo, el joven de casi 30 años se trasladó sin más a España, donde pudo convencer al joven rey castellano Carlos I, de solo 18 años y probablemente también muy aventurero. Carlos, que pasó a la historia como Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, firmó en marzo de 1518 el correspondiente contrato con Magallanes y le proporcionó una tripulación y cinco barcos. Hoy en día, sondas espaciales, galaxias, pingüinos, barcos y telescopios llevan el nombre de Magallanes, y por supuesto el Estrecho de Magallanes, paso natural entre los océanos Pacífico y Atlántico, que la expedición descubrió en su camino hacia la India. El escritor alemán Stefan Zweig le dedicó un libro, y hay innumerables monumentos a Magallanes. Sin embargo, el explorador no consiguió dar la vuelta al mundo. El caballero y navegante murió en Filipinas en abril de 1521. Según el cronista de la expedición, el italiano Pigafetta, cuando Magallanes intentó tomar posesión de la isla de Mactán para Castilla, fue alcanzado en el muslo por una flecha envenenada en una batalla contra los hombres del caudillo de la isla, Lapu-Lapu, y también recibió dos golpes de lanza. Su cuerpo nunca fue recuperado. Lapu-Lapu se convirtió en héroe nacional de Filipinas e incluso una importante ciudad recibió su nombre. Aquellos interesados en viajar a través del tiempo pueden visitar estos días la réplica de la nave "Victoria" en Sanlúcar de Barrameda o ver en Amazon Prime la nueva miniserie española "Sin límites", dirigida por el británico Simon West. Aunque no es de esperar que esta logre convencer a Llompart y sus acólitos, que creen en una Tierra plana. dpa