La astrología se abre paso en las redes sociales

Una persona de Capricornio prefiere cortarse un brazo antes que ceder el control, otra de Géminis cambia de amigos más a menudo que de ropa interior y los de Cáncer se limitan a ignorar los problemas. Así comienza un vídeo de la tiktoker Jessica-Anne Moldovan. Con mucho humor, la alemana les transmite a sus seguidores algunas características de los signos del zodiaco. Al igual que Moldovan, mucha gente habla actualmente de horóscopos y planetas en Internet, pero también los libros de astrología son muy populares. A pesar de que científicos reconocidos consideran que la astrología no es una ciencia exacta, la creencia en el poder de los astros está muy extendida. ¿A quién le interesa la astrología? Muchos famosos también se manifiestan públicamente sobre los signos del zodíaco y las constelaciones. Recientemente, la estrella estadounidense Megan Fox dijo en una entrevista con la revista "Glamour" que se dedica a la astrología, medita y realiza rituales con luna nueva y llena. También la presentadora y actriz germano-rusa Palina Rojinski explica regularmente las constelaciones planetarias a través de sus vídeos "Astrolinski" en Instagram. Asimismo escribió un libro sobre el tema, que se publicará en noviembre. Según la editorial británica Dorling Kindersley sigue habiendo una gran demanda de libros de astrología. La razón del supuesto auge Kocku von Stuckrad, un especialista en historia de las religiones, señaló en el programa de televisión "Sternstunde Philosophie" de la cadena pública suiza SRF que la astrología a menudo es una especie de ayuda vital. "La gente experimenta la astrología como algo posible, aunque sabe que no se puede demostrar científicamente", dijo. Según Stuckrad, el acceso a las técnicas astrológicas se facilita a través de las redes sociales y las aplicaciones. También opinó que es más fácil intercambiar opiniones sobre estos temas, aunque agregó que todavía no está seguro de que se trate realmente de un auge en este momento. Una postura similar adoptó la psicoterapeuta Felizitas Ambauen. "Creo que ahora hay mucha visibilidad, pero eso no significa que no haya estado ocurriendo ya de antes", declaró en el mismo programa de la televisón suiza. La búsqueda del sentido de la vida o de respuestas a preguntas que no se pueden contestar tan fácilmente es algo que surge una y otra vez. Las cifras de miembros de la Asociación de Astrología en Alemania, por ejemplo, demuestran que el interés por la astrología viene en oleadas y que la actual lleva casi diez años. El presidente de la asociación, Klemens Ludwig, detalla que después de que el número alcanzara su nivel más bajo, alrededor de 550, entre 2010 y 2012, la cifra fue aumentando sucesivamente en los últimos diez años. Actualmente hay casi 650 miembros, mientras que entre los años 80 y 90 contaban con casi mil miembros. De acuerdo con Ludwig, el interés aumentó especialmente entre los menores de 30 años, sobre todo durante la pandemia. La gente tuvo más tiempo para pensar en cuestiones existenciales y alternativas a la religión. Sin embrago, la psicoterapeuta Ambauen advierte del peligro de generar una dependencia de los astros. "El objetivo debe ser tomar la vida en nuestras propias manos", resalta. dpa