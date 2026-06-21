El golfista estadounidense Wyndham Clark gana con suspense un US Open perfecto

El golfista estadounidense Wyndham Clark se proclamó campeón del US Open por segunda vez en su carrera al imponerse este domingo en un tenso desenlace en la edición de 2026 celebrada en el exigente recorrido de Shinnecock Hills (Nueva York).

Clark, de 32 años, ganó el Abierto de su país como había hecho en 2023, un segundo 'major' para su palmarés que conquistó como líder desde el primer día hasta el último. En la cuarta y definitiva jornada, el de Denver entró con seis golpes de renta pero con -4 en total, al final se impuso solo por uno a Sam Burns.

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El también estadounidense tuvo el -4 a centímetros del 'birdie' tanto en el 17 y el 18, mientras que el número uno del mundo, Scottie Scheffler, no encontró la inspiración con el 'putt' para meterse en la pelea. Después de tres 'bogeys' en los primeros nueve hoyos, Clark había abierto la puerta a sus perseguidores.

Scheffler, compartiendo partido estelar con el líder, entró a los segundos nueve a cuatro golpes de un Clark que parecía tambalearse, pero el texano, que el sábado sí brilló en esos hoyos, dejó escapar buenas opciones de 'birdie' hasta terminar en el par del campo como los también norteamericanos J.T. Poston y Keith Mitchell.

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El número uno del mundo se tuvo que conformar con esa cuarta posición empatada, en su primera opción de completar el 'Gran Slam'. Tercero fue el surcoreano Tom Kim, con -1, mientras que Burns rozó al menos el 'playoff' de desempate. La puerta pareció cerrarla Clark con un tremendo 'birdie' en el 16, desde el borde del 'green', pero en el 17 se hizo notar la tensión con un 'bogey'.

El jugador local, quien no tuvo ni mucho menos el apoyo de su público, aguantó también la presión de mandar fuera de calle la salida del 18. Sin embargo, desde la festuca, Clark encontró 'green' y, con dos 'putts', se llevó su segundo 'major'. El tercer 'Grand Slam' de la temporada tuvo a Ángel Hidalgo como mejor español, en 53ª posición, tras 72 golpes este domingo (+9).

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