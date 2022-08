¿Puede sufrir el cabello una quemadura de sol?

ILUSTRACIÓN - Hay protectores solares en aerosol con filtros UV que evitan que el cabello se decolore al sol. Foto: Christin Klose/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto

Si estamos mucho tiempo expuestos al sol, la piel sufre quemaduras. Pero no es la única: también el cabello padece de una manera similar. Más concretamente, la radiación UV decolora el pelo, despojándolo de su color natural y artificial, según explica Birgit Huber de la Asociación de la Industria de Higiene Personal y Detergentes (IKW). ¿Pero es esto ya verdaderamente una quemadura de sol? No, no lo es: "Pero las exigencias de las típicas actividades veraniegas hacen que el cabello se vuelva más seco y quebradizo, las puntas suelen tornarse pajosas. Esto también se debe a que la capa exterior o cutícula de cada cabello resulta como gastada, áspera", indica. Y los rayos del sol destruyen los pigmentos del color del pelo. Los cabellos rubios y pelirrojos se decoloran más Los cabellos rubios y pelirrojos se aclaran aún más. Los marrones y morochos también, pero el cambio no resulta tan marcado. Esto tiene que ver básicamente con la concentración de pigmentos más elevada, pero también con el pigmento eumelanina, contenido en el pelo oscuro. Huber apunta que este hace a este tipo de cabello "mucho más resistente" a la decoloración. "El pigmento feomelanina en los cabellos claros y rojos, en cambio, se destruye más rápidamente". Y, al igual que se puede proteger la piel de una quemadura de sol, se puede proteger el cabello para que no sufra este daño. Muy sencillamente, colocándose un gorro o un sombrero en la cabeza. Esto, a su vez, ayudará a protegerse asimismo contra una quemadura de sol en el cuero cabelludo, que bien puede sufrirla debajo del pelo. Trence el cabello largo o haga un rodete Birgit Huber añade una recomendación: "Para que el cabello muy largo no esté demasiado expuesto al sol, se lo puede trenzar o hacer un rodete. Entonces el sol tendrá aún menos posibilidades". Y también existe un cuidado especial del cabello, que más bien impide la decoloración: "Champúes que protegen el color, acondicionadores o productos de styling como sprays que también tienen filtros UV", apunta Huber. "Y si el cabello sigue estando un poco quebradizo, las mascarillas para el pelo y los tratamientos con principios activos hidratantes especiales actúan sobre la estructura capilar dañada y protegen el cabello de la sequedad", acota la especialista. dpa