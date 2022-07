Cómo poner el sistema de navegación a punto para las vacaciones

ILUSTRACIÓN - ¿Existen actualizaciones automáticas o debe actualizarse el sistema de navegación mediante una tarjeta SD o una memoria USB? Antes del viaje es aconsejable aclarar esta cuestión. Foto: Christin Klose/dpa

Las vacaciones son, sin lugar a dudas, el momento más esperado del año. Para aquellos que estén planeando emprender un largo viaje en coche, también es una buena oportunidad para actualizar el material cartográfico del sistema de navegación. Esta precaución es necesaria, al menos si se trata de un vehículo que ya lleva un par de años en la carretera. Los coches más modernos suelen tener ya una conexión de datos móviles que puede utilizarse para cargar automáticamente las actualizaciones de los mapas. A aquellos conductores que no sepan realmente cómo se actualiza el software del vehículo, se les recomienda leer el manual del propietario o preguntar al fabricante o al concesionario. Según informa la revista especializada alemana "Auto Motor und Sport" en su número 16/22, la opción más común para los coches que no son precisamente nuevos, pero que tampoco han llegado a los diez años de antigüedad, es actualizar los mapas mediante una tarjeta SD o una memoria USB. Si el coche tiene más de diez años, las actualizaciones suelen realizarse a través de DVD. Los discos se compran en el concesionario, siempre que las actualizaciones de los mapas sigan estando disponibles para el sistema de navegación correspondiente. Si se trata de una tarjeta SD o una memoria USB, el manual del propietario indicará dónde se encuentran las ranuras de las mismas; a menudo, estas van montadas en la guantera o en la consola central. En el caso de que haya una tarjeta SD insertada, habrá que extraerla para almacenar en ella el material cartográfico actualizado; por supuesto, no sin antes hacer una copia de seguridad del archivo cartográfico antiguo. Acto seguido, la tarjeta SD o la memoria USB deben ser formateadas de acuerdo con las especificaciones del fabricante del coche. De lo contrario, el sistema de navegación no podrá acceder al nuevo archivo de mapas. Por supuesto, esto no se aplica al posible caso de que se haya comprado una memoria USB con material cartográfico nuevo en el concesionario. Por regla general, el material cartográfico más reciente puede y debe descargarse de la página del fabricante del coche. Allí debe especificarse el tipo de vehículo y el año de fabricación. A menudo es necesario crear una cuenta de usuario, explican los expertos. Para muchos modelos de Ford, Hyundai, Skoda o VW, los datos son incluso gratuitos. Además, existen modelos de suscripción o la posibilidad de comprar actualizaciones individuales. En función de la capacidad del servidor y del tamaño del archivo de mapas, la descarga puede tardar varias horas. Por lo tanto, la actualización no debe realizarse la noche anterior al viaje. Por lo general, la actualización comienza con la descarga de un archivo zip que hay que descomprimir. Los archivos se almacenan seguidamente al medio recién formateado. A continuación, la tarjeta de memoria se devuelve a su ranura en el coche o se conecta la memoria USB para su lectura. Finalmente, bastará con iniciar el sistema de navegación, que normalmente reconoce y configura los nuevos mapas, o bien seguir las instrucciones. dpa