¿Llega a su fin la era de los rickshaws en Vietnam?

Los rickshaws fueron el medio de transporte mas popular en las épocas coloniales de Vietnam. Hoy apenas quedan unos cien de ellos en la ciudad de Hanoi y aún cautivan a los visitantes de todo el mundo, aunque demandan un enorme esfuerzo a sus conductores. El pintoresco casco antiguo de Hanoi luce hoy poblado de hordas de motos, a veces cargadas con familias enteras o con la mitad de los enseres domésticos. La vida en la capital de Vietnam palpita, los coches tocan la bocina, los autobuses turísticos recorren trabajosamente el lago azul Hoan Kiem. Quienes viajan con Tran Viet Dac, en cambio, descubren el encanto de la lentitud, porque un recorrido con su rickshaw con tracción a bicicleta es como un salto a una época pasada. Este hombre de 65 años pedalea con fuerza, aunque el termómetro marque 36 grados y la humedad casi le deje sin aliento. A paso tranquilo se ven pasar los árboles de las amplias avenidas y las casas intercaladas y coloridas de las calles estrechas. Sin embargo, para Tran Viet Dac, cada cliente no solo significa dinero, sino también trabajo duro, especialmente en la calurosa temporada de lluvias de mayo a septiembre. Cuando su vetusto triciclo se detiene por fin, el pequeño hombre está empapado de sudor. "Llevo ya un cuarto de siglo haciendo esto", dice. Lo más cansador, explica, es empezar, porque una vez que el rickshaw comienza a rodar, todo está bien. Sin embargo, su camisa mojada revela lo extenuante que es el trabajo. Quiere pedalear durante dos o tres años más, y luego planea volver a su pueblo natal, a 100 kilómetros al norte de Hanoi, para una merecida jubilación. Los "cyclos", como se llaman aquí estos vehículos biplaza, son antiguos y no tienen ni marchas ni otras ayudas que alivien al conductor. Poco tienen que ver con los ultramodernos taxis de tres ruedas que hoy recorren las calles de Berlín, París o Londres. Durante el viaje, algunos conductores mayores de edad se quejan tanto por el camino y el esfuerzo que a los extranjeros a veces les da casi vergüenza dejarse llevar así, aunque el histórico paseo sea muy divertido en sí mismo. Si bien el país vuelve a tener normas de ingreso sin complicaciones tras la pandemia de coronavirus, los turistas internacionales siguen siendo escasos en Hanoi. Sin embargo, los rickshaws encuentran una clientela esporádica en los viajeros provenientes de la lejana ciudad de Ho Chi Minh (ex Saigón), donde los "cyclos" hace tiempo que dejaron de rodar, y a quienes les gusta aprovechar su visita para dar un paseo en el nostálgico vehículo. "Hay dos razones por las que la gente adora nuestros rickshaws", dice Nguyen Huu Thu, jefe de la empresa "Huy Phong Company", que gestiona 50 -y por lo tanto la mitad- de los modelos que siguen en servicio. "Por un lado, es un medio de transporte muy lento y respetuoso con el medio ambiente, perfecto para hacer fotos. Por otro lado, permite a los pasajeros revivir la antigua vida de Hanoi y sumergirse en el pasado", explica. Estos vehículos son, no obstante, cada vez más raros. Nguyen Duc Manh, que supervisa un equipo de conductores, dice que al menos 300 rickshaws circulaban por el animado casco antiguo hace veinte años. El hombre asegura que hoy apenas queda un tercio de ellos. "Por supuesto, esto tiene que ver sobre todo con el hecho de que el número de otros medios de transporte más rápidos ha estallado", explica este hombre de 60 años. El supervisor señala además que también es cada vez más difícil inspirar a los jóvenes para que ejerzan la profesión. "El trabajo es agotador, la mayoría quiere tener otro tipo de empleos hoy en día". La pandemia tampoco ha colaborado en llevar más popularidad a esta profesión. Debido a los cierres y las restricciones, los conductores estuvieron sin ingresos durante meses. Muchos agotaron sus ahorros y tuvieron que volver a sus pueblos en el campo, donde la vida es más barata que en la capital. Este es también el caso de Tran Viet Dac, que ha vuelto a pedalear en Hanoi desde mediados de marzo. Pero el negocio aún no va bien. "En los días buenos tengo hasta diez paseos, en los malos ni uno solo", declara. Cada seis meses se realiza una especie de verificación técnica. A través de las empresas operadoras responsables, no solo se comprueba la aptitud para la circulación de las estructuras metálicas de los vehículos, sino también la salud de los conductores. "Es importante que los rickshaws sean seguros y estén limpios, pero también que los manillares estén en condiciones de dirigirlos", dice el jefe de la empresa, Nguyen Huu Thu. Según los historiadores, los rickshaws fueron inventados en Japón y se introdujeron en Vietnam en 1883. En aquella época, todavía eran modelos traccionados por hombres a pie, un método de transporte que más tarde se reconoció en casi todo el mundo como inhumano. En los primeros años, los gobernantes coloniales europeos utilizaban los rickshaws a pie en lo que entonces era la Indochina francesa. Pero incluso ellos encontraron en algún momento que este método de transporte de pasajeros era demasiado brutal. A principios del siglo XX, las versiones a pedal se hicieron cada vez más populares. Por cierto, los rickshaws a pie se siguen utilizando hoy en día en Calcuta, India. ¿Hacia dónde se dirige la flota de "cyclos" que queda en Hanoi? "El casco antiguo es grande, pero también tiene muchos callejones diminutos, demasiado pequeños para los coches, pero justo para los rickshaws de bicicletas", dice Huu Thu. Está convencido de que el turismo en el casco antiguo, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1999, volverá a despegar pronto, y que alemanes, franceses y australianos, en particular, impulsarán el negocio. Para disfrutar realmente de la magia, es imprescindible un recorrido en uno de los famosos triciclos. ¿Y qué dice el ciclista Tran Viet Dac? Se ríe con optimismo: "No tengo ninguna duda de que nuestros rickshaws seguirán existiendo dentro de 100 años".