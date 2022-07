Shohei Ohtani es "Hecho en Japón" con adaptaciones a EEUU

TOKIO (AP) — Shohei Ohtani está haciendo cosas que ningún otro pelotero ha hecho, algo que enorgullece a japoneses como Fumihiro Fujisawa.

Fujisawa es el presidente de la Asociación para la Investigación del Béisbol Estadounidense, similar en Japón a lo que es la SABR, la Sociedad para la Investigación del Béisbol Estadounidense. Así que conoce los números. Pero tiene problemas para reconocer a Ohtani, cuya complexión física se asemeja a la de un tight end del fútbol americano.

“En los últimos cinco años su cuerpo se ha vuelto más grande y fuerte. Observamos que se ha convertido en un estadounidense, no en un japonés”, señaló Fujisawa.

Ha habido cambios físicos, madurez y adaptaciones culturales. Pero no se equivoquen, Ohtani es “Hecho en Japón” al 100%, con raíces profundas en el Japón rural.

El estadounidense Robert Whiting, quien ha escrito libros exitosos sobre el béisbol en Japón, considera a Ohtani como el resultado de 150 años de evolución en el deporte. Un profesor estadounidense en Tokio introdujo el deporte en 1872, que es conocido en japonés como “yakyu” o “pelota de campo”.

Ohtani llegó después de otros jugadores exitosos, como el pitcher Hideo Nomo, quien se incorporó a los Dodgers en 1995, e Ichiro Suzuki, que tiene más de 3.000 hits y probablemente entrará a Cooperstown cuando sea elegible en 2025.

Pero siempre había algún pero. Cuando Nomo sobresalía, algunos lo minimizaban por ser sólo un lanzador. Los japoneses podían lanzar — eran técnicamente competentes — pero no podían triunfar como jugadores de posición. Entonces llegó Ichiro. Podía batear, pero no con potencia.

Ahora es el turno de Ohtani. Lanza, tiene fuerza para batear y es un solo jugador, no dos. Ningún asterisco o notas al pie necesarias.

“Ohtani puede superar a los estadounidenses en sus propios equipos, o a los latinoamericanos”, comentó Whiting a la AP. “Es más grande que la mayoría de ellos. Es más fuerte que la mayoría, además está lanzando cada cinco días y tiene el primer turno al bate todos los días. Puedes argumentar que Ohtani es el mejor jugador de béisbol de la historia del deporte sólo por lo que hizo el año pasado y ha hecho este año. Puedes alegar que se merece ser el Jugador Más Valioso todos los años como uno de los mejores 10 bateadores y lanzadores".

No hay discusión por parte de Dusty Baker, el mánager de los Astros y del equipo de la Liga Americana para el Juego de Estrellas. Tendrá a Ohtani como bateador designado en el duelo martes por la noche.

“No sólo es un jugador estelar, es una superestrella”, señaló Baker.

Whiting es el autor del exitoso libro “You Gotta Have Wa”, que da un vistazo a la cultura japonesa a través del prisma de los deportes. Otro libro, “The Samurai Way of Baseball”, sigue la carrera de Ichiro, quien fue el jugador más famoso de Japón hasta que se retiró en 2019. También fue titulado “The Meaning of Ichiro”.

Ohtani se formó en el rígido sistema de béisbol de Japón en el instituto Hanamaki Higashi, situado en la prefectura rural de Iwate, en el noreste del país. El lanzador de los Azulejos Yusei Kikuchi asistió al mismo instituto un poco antes.

Cuando era adolescente, Ohtani elaboró una tabla de desarrollo de 81 casillas en la que se detallaban sus objetivos. El proceso paso a paso es bien conocido en Japón, al igual que la propia tabla de Ohtani. Enumera las áreas de mejora del béisbol, pero también el aspecto mental y personal.

Especifica, entre otras cosas, que tiene que mejorar la necesidad de leer libros, limpiar la habitación, mejorar el slider, llevar su recta por arriba de las 100 millas por hora y ser digno de confianza.

“Ohtani fue criado en un sistema japonés inspirado en las artes marciales donde te unes a un equipo de béisbol y juegas todo el año. No es por temporada como en Estados Unidos”, comentó Whiting, quien ha vivido de forma intermitente durante 60 años en Japón.