Twitter se desploma en bolsa luego que Musk desistió de comprar la empresa

Actualiza con valor de cierre de la accion en Wall St ///Nueva York, 11 Jul 2022 (AFP) - Las acciones de Twitter se desplomaron el lunes después de que el magnate Elon Musk rompiera un acuerdo de 44.000 millones de dólares para comprar la compañía, por lo que se prevé una batalla legal entre las partes.El título de Twitter cerró a 32,65 dólares en Wall Street; lo que significa un 40% menos de lo que Musk había ofrecido en abril.Tras semanas de amenazas, Musk se retiró el viernes del acuerdo, acusando a la empresa de hacer declaraciones "engañosas" sobre el número de cuentas falsas, según una carta de sus abogados, cuya copia fue presentada ante la Comisión de Valores que supervisa el mercado.La decisión de Musk de rescindir el acuerdo de compra firmado en abril sienta las bases para una batalla judicial potencialmente larga con la empresa, que inicialmente se había opuesto a una transacción.El acuerdo de fusión original contenía una multa por ruptura de 1.000 millones de dólares.Twitter ha defendido su supervisión de las cuentas falsas y dijo que demandará para obligar a Musk a respetar el acuerdo.La junta directiva de Twitter "está comprometida con el cierre de la transacción en el precio y los términos acordados con el Sr. Musk y tiene previsto emprender acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión", tuiteó Bret Taylor, presidente de la empresa, quien anunció que la demanda será presentada en una corte del estado de Delaware. Twitter dice que el número de cuentas falsas es inferior al 5% pero Musk cree que la cantidad es mucho mayor. La compañía rehusó hacer comentarios a AFP.Tras la impugnación de Twitter, Musk utilizó la propia plataforma para mofarse de la empresa."Dijeron que no podía comprar Twitter. Después no revelaron información de los bots. Ahora me quieren obligar en la justicia a comprar Twitter. Ahora tendrán que revelar en la corte la información de los bots", dijo en una serie de tuits en los que colocó imágenes suyas riendo.Un tuit mostraba al actor y karateka Chuck Norris tras un tablero de ajedrez. "Chukmate", escribió Musk en un juego de palabras con "jaque mate" en inglés. - ¿Chances de acuerdo? -El último choque se produjo tras semanas de disputas públicas entre las partes después de que Musk amplificara el asunto de las cuentas falsas.Analistas especularon con que se estaba arrepintiendo de un acuerdo que había sido criticado por grupos de progresistas preocupados por las posiciones políticas de Musk.La osada e irreverente postura de Musk no sorprende a los observadores acostumbrados a sus declaraciones que desafían o ponen a prueba algunas normas e incluso generan reacciones de organismos reguladores.Algunos analistas del mercado habían augurado que el acuerdo se desmoronaría poco después de su anuncio, pero creen que puede sobrevivir pese a los últimos acontecimientos."Aunque es probable que las dos partes se enfrenten a una larga batalla cuya decisión final sigue siendo muy incierta, creemos que Twitter puede tener una posición más fuerte", dijo Ali Mogharabi, analista de la firma de inversiones Morningstar. "También creemos que aún existe un escenario en el que Musk y Twitter lleguen a un nuevo acuerdo de menor precio", añadióSin embargo Mogharabi rebajó su estimación para las acciones de Twitter a 47 dólares desde el precio de oferta de Musk de 54,20 dólares. "Esperamos que Twitter probablemente se enfrente a distracciones que hagan retroceder sus esfuerzos para aumentar los ingresos y ampliar los márgenes", afirmó.Para Dan Ives de la firma Wedbush Securities, "esta es una situación de 'código rojo' para Twitter y su directiva en tanto la empresa emprenderá en la justicia una batalla directa contra Musk como las de (la serie) Game of Thrones".bur-jmb/hs/gm/yow/dga -------------------------------------------------------------