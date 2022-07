Elon Musk pone fin al acuerdo de compra de Twitter, que reaccionó con una demanda

Elon Musk, el presidente de Tesla y SpaceX, anunció el viernes que pone fin al acuerdo de compra con Twitter, una decisión que la red social planea contrarrestar demandando al magnate para que cumpla con la transacción.

Actualiza con cotización de acciones de Twitter ///San Francisco, 9 Jul 2022 (AFP) - Elon Musk, el presidente de Tesla y SpaceX, anunció este viernes que pone fin al acuerdo de compra con Twitter, una decisión que la red social planea contrarrestar demandando al magnate para que cumpla con la transacción.En una carta publicada por las autoridades bursátiles estadounidenses (SEC), los abogados de Musk sostienen que Twitter no respetó sus compromisos asumidos en el acuerdo de adquisición por 44.000 millones de dólares, al no proporcionar todas las informaciones solicitadas sobre el número de cuentas falsas en la plataforma."El señor Musk ejerce (el) derecho de terminar el acuerdo de adquisición y abandona la transacción", indicaron sus abogados en una carta a la red social, una copia de la cual fue enviada a la SEC.Acto seguido, el presidente de la red social, Bret Taylor, prometió una demanda a Musk para que se respete lo acordado."La junta directiva de Twitter está comprometida a cerrar la transacción en el precio y los términos acordados con el señor Musk y planea emprender acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión", tuiteó Taylor. "Confiamos en que lo conseguiremos", dijo. - Usuarios falsos - El tiempo se acababa para que Musk tomara una decisión, pues la directiva de Twitter recomendaba a los accionistas aprobar la compra en una votación especial, prevista para agosto. Durante el Foro Económico de Catar el mes pasado, Musk dijo que la compra de Twitter seguía detenida por cuestiones "muy significativas" sobre el número de usuarios falsos en la red del pájaro azul."Seguimos esperando una resolución de este asunto, que es realmente significativo", sostuvo Musk a través de un enlace de video, y aseguró que también tenía preguntas sobre la deuda de la empresa.Los ejecutivos de Twitter afirman que menos del 5% de las cuentas son falsas, pero el empresario sudafricano está convencido de que el número es mucho mayor.Desde hace semanas, los expertos se preguntaban si Musk buscaba retirar su oferta o renegociar a la baja el precio de la compañía.Las partes se comprometieron a una indemnización por ruptura del acuerdo que puede llegar a 1.000 millones de dólares. - "Comportamiento errático" - Musk, el hombre más rico del mundo, usó una parte de su fortuna amasada en acciones de Tesla para respaldar los préstamos para comprar Twitter, pero factores del mercado han desplomado el precio de las acciones del fabricante de vehículos eléctricos. "El acuerdo de Twitter claramente ha causado caos en Twitter y ha resultado en un exceso de acciones de Tesla desde abril dado el ángulo de financiación de Musk, junto con unas brutales condiciones del mercado para el riesgo", dijo el analista de Wedbush Dan Ives en una nota a inversionistas. Las preocupaciones sobre Tesla incluían la inquietud de que su director ejecutivo se distrajera con la saga de Twitter, y que la plataforma tecnológica ciertamente reclamaría su atención si fuera el propietario."Estoy seguro de que Musk pensó que podía salir con fuerza, generar una ola de rumores y luego surfearla para conseguir inversionistas que quieren una parte de algo que parece que será grande", dijo Angelo Carusone, presidente del grupo sin ánimo de lucro Media Matters for America."Su comportamiento errático obviamente afectó el precio de las acciones de Tesla, lo que socavó la financiación en la que estaba basado todo". Musk, de 51 años, proclamó en mayo que, en general, dejaría que cualquiera dijera cualquier cosa permitida por la ley en Twitter, convirtiéndose en un héroe para los ultraconservadores ofendidos por los esfuerzos para frenar el acoso, las mentiras y otros abusos en la plataforma.Sus comentarios se produjeron durante un evento anual clave en el que Twitter y otras empresas de redes sociales suelen cerrar contratos publicitarios a gran escala valorados en cientos de millones de dólares. Pero un Twitter libre para todos eliminaría las precauciones que las marcas quieren tomar para asegurarse de que sus anuncios no se asocian con publicaciones abusivas o problemáticas, dijo Carusone. "Musk estuvo muy cerca" pero "no pudo controlarse lo suficiente", señaló el activista. "Abrió la boca y empujó la primera ficha de dominó que ha hecho estallar el acuerdo".Las acciones de Twitter subieron a 51,70 dólares en abril cuando se anunció el acuerdo de Musk, y se desplomaron a 35,76 dólares un mes después al ponerse en duda su compromiso.Este viernes, Twitter cotizaba por debajo de 37 dólares por acción en las operaciones posteriores al mercado. juj/rle/mr/atm/ll -------------------------------------------------------------