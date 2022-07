Lightyear Zero: entra en producción el anunciado eléctrico solar

ARCHIVO - El sol como prolongador de autonomía: el Lightyear Zero cuenta con células solares para proveer al auto de energía eléctrica. Foto: Thomas Geiger/dpa

La compañía holandesa Lightyear comenzará a suministrar en noviembre su Lightyear Zero, el primer coche eléctrico solar de producción en serie del mundo. En el revolucionario modelo, los ingenieros han instalado unos cinco metros cuadrados de células solares en el techo y el capó del coche de cuatro puertas y 5,10 metros de largo. La electricidad se almacena en una batería de 60 kWh, que también se puede cargar en el enchufe doméstico. Según cálculos del fabricante, en países donde no abundan los días soleados, el Lightyear solo puede recorrer unos 50 kilómetros al día con energía solar. Para maximizar la autonomía independientemente de la fuente de energía, Lightyear ha aumentado la eficiencia y optimizado los motores, el peso y la aerodinámica. Según informa Lightyear, el Zero es el primer coche de producción en serie con motores de cubo de rueda, pesa algo menos de 1.600 kilos, lo que es significativamente menos que los coches eléctricos comparables, y con un valor Cw de 0,19 es incluso más aerodinámico que el anterior poseedor del récord, el Mercedes EQS. A ello contribuye también la restricción voluntaria del rendimiento muy por debajo del estándar de la clase. Los cuatro motores de rueda solo producen unos 132 kW/180 CV. El Zero tarda diez segundos en acelerar de 0 a 100 km/h, y la velocidad máxima que puede alcanzar es de 160 km/h. Además, el Zero sacrifica el confort a favor de más autonomía. El interior vegano no cuenta con grandes pantallas, ni iluminación ambiental, asientos de masaje o un sofisticado sistema de sonido. El máximo ejecutivo de la empresa, Lex Hoefsloot, asegura que el esfuerzo merece la pena: con un consumo de 10,5 kWh cada 100 kilómetros, el Zero es el coche eléctrico más eficiente del mercado y, así, su batería garantiza, sin energía solar adicional, una autonomía de 625 kilómetros según el ciclo WLTP. Por supuesto, Hoefsloot y sus colegas saben que, en vista de los 297.500 euros (aproximadamente 300.000 dólares estadounidenses) que cuesta el vehículo, el impacto en el clima global es modesto. Además, Lightyear fabricará del Zero solo un máximo de 946 unidades. Así y todo, el coche de cuatro puertas podría ser solo el principio. A comienzos de 2025, la empresa quiere presentar el Lightyear Two, un crossover eléctrico con células solares que solo costará unos 30.000 euros y se producirá en cifras de seis dígitos. dpa