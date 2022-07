Dos ministros británicos renuncian en ruptura con Boris Johnson

Dos importantes ministros británicos, incluyendo el de Finanzas, renunciaron este martes a sus cargos, en protesta contra el primer ministro conservador Boris Johnson, sacudido por una serie de escándalos.

Dos importantes ministros británicos, incluyendo el de Finanzas, renunciaron este martes a sus cargos, en protesta contra el primer ministro conservador Boris Johnson, sacudido por una serie de escándalos.El ministro de Salud, Sajid Javid, de 52 años, y el de Finanzas, Rishi Sunak, de 42, anunciaron su decisión con pocos minutos de diferencia. Ambos alegaron que habían perdido las expectativas de una ruptura con una cultura de tolerancia con los escándalos que tienen a Johnson a la defensiva desde hace meses."Está claro para mí que esta situación no cambiará bajo su liderazgo y en consecuencia ha perdido mi confianza", afirmó el renunciante ministro de Salud, hijo de un conductor de autobús paquistaní."La población tiene la expectativa legítima de un gobierno conducido de manera adecuada, competente y seria", escribió Sunak, el primer hindú en estar al frente de las finanzas del Reino Unido. Tras esos anuncios, el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, pidió convocar elecciones generales anticipadas. "El Partido Conservador está corrompido y cambiar a un solo hombre no lo arreglará", escribió. A los dos dimisionarios no les bastaron las disculpas presentadas horas antes por Johnson por haber nombrado en un cargo importante a Chris Pincher, un dirigente conservador que la semana pasada renunció y reconoció que había toqueteado, en estado de ebriedad, a dos hombres, uno de ellos diputado.El gobierno aseguró inicialmente que Johnson no estaba al tanto de comportamientos similares de Pincher en ocasiones anteriores.Pero ese argumento se desmoronó este martes, cuando un excolaborador de Johnson reveló que el jefe de gobierno fue informado en 2019, cuando era ministro de Relaciones Exteriores, que Pincher ya se había visto involucrado en un incidente de ese tipo. - Cielo cubierto para Johnson -La partida de Pincher, que estaba a cargo de la disciplina de la bancada conservadora en el Parlamento, se suma a otros escándalos de índole sexual, en algunos casos con repercusiones judiciales.A mediados de mayo, un diputado sospechoso de violación fue detenido y posteriormente puesto en libertad bajo fianza.En abril, otro legislador dimitió por ver pornografía en la cámara en su teléfono móvil. Y un exdiputado fue condenado en mayo a 18 meses de prisión por agredir sexualmente a una niña de 15 años. El gobierno de Johnson también se ha visto sacudido por el escándalo de las fiestas de Downing Street (el 'Partygate') celebradas a pesar de las restricciones contra el covid durante la pandemia. Johnson sobrevivió el mes pasado a una moción de censura presentada por conservadores rebeldes y esa experiencia hubiera tenido que darle la oportunidad de mostrar "humildad, firmeza y de [emprender] un nuevo camino", escribió Sajid Javid en su carta de renuncia.Johnson, de 58 años, enfrenta aún una investigación parlamentaria que determinará si mintió en su defensa sobre el Partygate.La erosión de su imagen se saldó en derrotas de los conservadores en dos elecciones parciales a fines de junio, una de ellas en un feudo histórico de los Tories que pasó a manos de los Laboristas.Esta crisis política se suma a las dificultades que enfrenta el país para adaptarse a su salida de la Unión Europea (UE) en 2020, con tensiones con el bloque de los 27 en torno a la frontera terrestre entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte. - Dos pesos pesados de los Tories -Antes de ser ministro de Finanzas, Rishi Sunak se desempeñó como analista del banco Goldman Sachs y fundó su propia sociedad de inversiones.En el momento del referéndum sobre el Brexit, apoyó la salida de la UE.Durante un tiempo su nombre sonó como el de un posible sucesor de Johnson, pero su reputación se vio empañada al revelarse que su esposa, hija de un multimillonario magnate indio, tenía un ventajoso estatuto fiscal, que le evitaba pagar millones en impuestos en el Reino Unido.Finalmente, una investigación interna del gobierno lo exoneró en abril de cualquier infracción.Ahora, sabe que su paso por la política puede haber acabado."Admito que este puede ser mi último cargo ministerial, pero pienso que estos son valores por los que vale la pena luchar y por eso renuncio", dijo en su carta de renuncia.Javid, quien también ha sido mentado como posible sucesor de Johnson, subió en la escala social y se convirtió en banquero y en ministro de Finanzas. Dimitió en 2020, pero volvió al gobierno hace un año, al frente de la cartera de Salud.En 2016 votó a favor de la permanencia en la UE por los beneficios económicos que aportaba, pero luego se sumó a la causa del Brexit.