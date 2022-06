Stellantis advierte colapso si autos eléctricos no bajan precio

(Bloomberg) -- Uno de los mayores fabricantes de automóviles de Europa advirtió tras un acuerdo histórico para eliminar gradualmente los motores de combustión, que la industria estaría condenada a menos que los vehículos eléctricos se vuelvan menos costosos.

Stellantis NV tiene como objetivo reducir en un 40% el costo de la fabricación de vehículos eléctricos para 2030, dijo este miércoles Arnaud Deboeuf, director de producción. El fabricante de Fiat y Peugeot planea producir internamente algunas piezas y también ejercer presión sobre los proveedores para que bajen el precio de sus productos.

Si los vehículos eléctricos no se vuelven más baratos, “el mercado colapsará”, dijo Deboeuf en su planta Tremery en Francia. “Es un gran desafío”.

Stellantis planea introducir esta década más de 75 modelos totalmente eléctricos y transformar al menos algunas de sus plantas de automóviles francesas para fabricar vehículos eléctricos. Si bien la empresa está invirtiendo mucho en la implementación, se ha comprometido a mantener retornos sólidos, dependiendo de los ingresos adicionales del software y los servicios, así como de algunos vehículos prémium.

Los precios de los vehículos eléctricos están subiendo a un ritmo vertiginoso en estos días. Tesla Inc. elevó este mes los precios hasta en US$6.000 por automóvil, luego de los aumentos similares a principios de este año de Rivian Automotive Inc. y Ford Motor Co. El aumento de los costos de las materias primas está haciendo que algunos modelos a batería dejen de ser rentables, dijo el director financiero de Ford, John Lawler en una conferencia de inversionistas a principios de este mes.

Los países de la Unión Europea respaldaron esta semana un impulso para eliminar las emisiones de carbono de los automóviles nuevos para 2035. Con los legisladores de la UE a favor de renunciar a los combustibles fósiles en la industria automotriz, es muy probable que la mayoría de los fabricantes tengan que pasar a producir vehículos eléctricos en poco más de una década.

