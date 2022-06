La OMC alcanza acuerdo "sin precedentes" sobre vacunas, pesca y seguridad alimentaria

La reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio anunció el viernes en Ginebra la conclusión de unos acuerdos "históricos" sobre la pesca, el levantamiento de patentes de las vacunas anticovid y la seguridad alimentaria.

Actualiza con acuerdo ///Ginebra, 17 Jun 2022 (AFP) - Los 164 países de la Organización Mundial del Comercio (OMC) alcanzaron el viernes de madrugada un acuerdo "sin precedentes" para suprimir las subvenciones a la sobrepesca, levantar temporalmente las patentes de las vacunas anticovid y luchar contra la inseguridad alimentaria.Es "un conjunto de resultados sin precedentes. Hace tiempo que la OMC no conseguía un número tan importante de resultados multilaterales", declaró la directora del organismo, Ngozi Okonjo-Iweala, ante los jefes de las 164 delegaciones reunidas en Ginebra desde el domingo.Los textos finales, acordados tras varias prórrogas en unas negociaciones que requerían del consenso de todos los miembros, todavía no han sido publicados.La conferencia partió con el objetivo de abordar la inseguridad alimentaria creada por la invasión rusa de Ucrania, suprimir las subvenciones que fomentan la sobrepesca y vacían los océanos, levantar temporalmente las patentes de las vacunas contra el covid y reformar la OMC.Pero desde el inicio de la reunión, la esperanza de cerrar un acuerdo sobre todas estas cuestiones era pequeña debida a las grandes divergencias entre las delegaciones. La misma Ngozi había fijado como un éxito aprobar uno o dos textos.Casi 36 horas más tarde de los previsto, sobre las 03H00 GMT (05H00 locales), la directora general de la organización anunció la adopción formal de los textos. - Proteger comercio de alimentos - En el contexto de la invasión de Rusia sobre Ucrania, se esperaba con especial atención el texto sobre la inseguridad alimentaria ante el incremento de precios provocado por la guerra y el temor a un aumento del hambre.La declaración ministerial adoptada subraya la importancia de "no imponer prohibiciones o restricciones a la exportación" que sean contrarias a los principios de la OMS.El texto pide también que todas las medidas adoptadas de urgencia para proteger a las necesidades de la propia población, como el veto a la exportación de ciertos productos, "sean temporales, específicas y transparentes".También se aprobó un segundo texto que protege las ventas destinadas al Programa Mundial de Alimentos (PMA), una de las principales agencias humanitarias de la ONU. Hasta prácticamente el último minuto, el éxito del acuerdo sobre la pesca era muy incierto después de más de 20 años de negociaciones sobre esta cuestión, que ya naufragaron en la última conferencia de 2017 en Buenos Aires.Aunque el texto quedó diluido respecto a las ambiciones iniciales, Ngozi lo reivindicó un éxito.El propósito, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, es prohibir ciertas subvenciones que fomentan la sobrepesca o la pesca ilegal.Para ayudar a los países en desarrollo, la OMC quiere desplegar un fondo que permita aportar asistencia técnica y reforzar sus capacidades para que puedan aplicar el acuerdo y ayudar a sus pescadores hacia prácticas más sostenibles. - Patentes de las vacunas - En el apartado sanitario, después de dos años y medio de lucha contra la pandemia, los Estados miembros acordaron facilitar el comercio de productos médicos necesarios en la lucha contra el covid-19, una cuestión relevante para evitar que se limiten las ventas de ciertos materiales.También se adoptó el levantamiento, al menos temporal, de las patentes de las vacunas anticovid para los países en desarrollo a pesar del rechazo inicial de algunos miembros con una importante industria farmacéutica.La OMC también prorrogó la moratoria sobre las transacciones electrónicas a pesar de las reticencias de India y Sudáfrica que lamentan ver cómo se escapa una posible fuente de ingresos.Los cinco días de negociaciones estuvieron marcados en parte por la intransigencia de Nueva Delhi en varias cuestiones como la pesca.El ministro indio de Comercio, Piyush Goyal, señalado por varias delegaciones, rechazó que su país "hiciera de obstáculo a lo que sea", sino que era "un constructor de consensos"."India siempre ha sido un socio comercial reacio. Es conocida por su reticencia a firmar acuerdos de libre comercio", dijo a la AFP Harsh V. Pant, profesor del King's College de Londres.apo-vog/dth/dbh/atm -------------------------------------------------------------