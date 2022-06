OMS convocará una reunión de emergencia por viruela del mono

(Bloomberg) -- La Organización Mundial de la Salud (OMS) llevará a cabo una reunión de emergencia para evaluar si la propagación actual de la viruela del mono constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés).

Un comité especial se reunirá la próxima semana para asesorar sobre la propagación en países no endémicos, dijo Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa, en una conferencia de prensa el miércoles. Un PHEIC es el nivel de alerta más alto de la OMS, y dicha declaración puede usarse para alentar a las naciones a cooperar en las contramedidas, al tiempo que permite que la agencia recomiende pasos como avisos de viaje.

La viruela del mono, que ha estado afectando a los países en desarrollo durante años, se ha extendido por Europa y Estados Unidos en las últimas semanas. El virus pertenece al género Orthopoxvirus, que incluye el virus variola, el causante de la viruela, pero es menos contagioso y los síntomas son más leves. Una gran proporción de casos se ha dado entre hombres que tienen sexo con hombres, y muchos han ocurrido dentro de redes sexuales, aunque cualquiera puede contraer la enfermedad.

“La magnitud del brote representa un riesgo real”, dijo Kluge. “Cuanto más circule el virus, más extenderá su alcance y más fuerte será la presencia de la enfermedad en países no endémicos”.

Europa sigue siendo el epicentro de la escalada del brote, con 25 países reportando más de 1.500 casos, o el 85% del total global, dijo Kluge. Algunos casos progresan a “complicaciones desagradables”, como infecciones secundarias, y una pequeña cantidad de pacientes son hospitalizados, dijo la OMS.

“Es posible que aún veamos una mayor propagación, pero el esfuerzo está dirigido a prevenir una pandemia”, dijo Andrea Amón, directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.

Cuando la OMS declaró el coronavirus como PHEIC a fines de enero de 2020, hubo miles de casos reportados en todo el mundo y más de 200 muertes en China.

