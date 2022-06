Conmoción en el K-pop tras anuncio de separación temporal de BTS

El anuncio del popular grupo de pop coreano BTS de una pausa en su carrera para que sus siete miembros puedan centrarse en sus carreras en solitario provocó una ola de shock entre sus millones de fans, que prometen esperarlos “sin importar el tiempo que les lleve".

Actualiza con discográfica y desplome en bolsa ///Seúl, 15 Jun 2022 (AFP) - El grupo de pop coreano BTS anunció, ante la sorpresa de sus millones de fans, una pausa en su carrera para que sus siete miembros puedan centrarse en sus carreras en solitario, aunque seguirán trabajando juntos en proyectos.La noticia, anunciada el martes por la noche, provocó infinidad de reacciones de sorpresa y disgusto en las redes sociales, hizo que las acciones de su discográfica HYBE se desplomaran en la bolsa, el miércoles por la mañana. HYBE intentó paliar el impacto de esta noticia y sus representantes aseguraron a la AFP que los siete miembros del grupo seguirán trabajando juntos."Harán simultáneamente proyectos individuales y de grupo", dijo a AFP un representante de la firma, cuyos títulos en la bolsa de Seúl caían un 27% en la sesión del miércoles. Este grupo de K-pop, que genera miles de millones de dólares para la economía surcoreana, anunció la noticia durante su cena anual llamada FESTA, transmitida por streaming. "Ahora entramos en una pausa", dijo Suga, de 29 años, en el video publicado en el canal oficial del grupo en YouTube.RM, uno de los componentes, de 27 años, dijo que después de los últimos singles de BTS, nominados al Grammy, los miembros del grupo estaban "agotados". "El problema con el K-pop y todo el sistema de ídolos es que no te dan tiempo para madurar (...) Hay que seguir produciendo música y seguir haciendo algo", explicó, antes de afirmar que necesita "algo de tiempo a solas". Todos "estamos empezando a pensar qué tipo de artistas queremos ser cada uno para ser recordados por nuestros fans", dijo por su parte Jimin, de 26 años.Al final de la cena, varios de los miembros del grupo, conocido por éxitos como "Dynamite" o "Butter", se pusieron a llorar mientras daban gracias a sus seguidores, los conocidos como ARMY. El grupo "debería pasar un tiempo separado para aprender a ser uno de nuevo", afirmó por su parte J-Hope, de 28 años."Espero que no vean que esto es algo negativo", imploró el artista a sus fans. La noticia impactó a los fans, que se preguntan si esto significa el fin de este gigante del pop, aunque según el video no es el caso. "No es que nos estemos separando, solo estamos viviendo separados por un tiempo", dijo Suga. "Prometemos que volveremos algún día incluso más maduros de lo que somos ahora", aseguró de su lado Jungkook, de 24 años, quien pidió la "bendición" de los fans. - Nuevo sencillo - La noticia llega pocos días después de que el grupo lanzara "Proof", un álbum antológico que incluía un nuevo sencillo, "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)". La discográfica de BTS siguió aumentando sus beneficios durante la pandemia a pesar de que hubo menos conciertos. El septeto es el primer grupo surcoreano que se ha impuesto en la lista de singles de Billboard en Estados Unidos, un hito que consiguieron con "Dynamite", la primera canción de BTS cantada completamente en inglés. También son uno de los pocos grupos, desde los Beatles, que han publicado cuatro álbumes que han sido número uno en Estados Unidos en menos de dos años. BTS, que fue creado en 2013, ha sido nominado dos veces a los Grammy. El grupo ya se había tomado dos breves pausas anteriormente, en 2019 y 2021 para "recargar las pilas" y "buscar inspiración". Recientemente, BTS fue noticia por su visita a la Casa Blanca para entregar un mensaje al presidente Joe Biden sobre la lucha contra el racismo antiasiático. El grupo también había sido invitado dos veces a hablar ante la ONU, en 2018 y 2021, sobre cambio climático y pandemia de coronavirus.