Acciones de EEUU avanzan mientras mercado evalúa informes mixtos

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses interrumpieron una racha de pérdidas de dos días y subieron antes del informe de nóminas no agrícola que se dará a conocer el viernes, ya que los operadores esperan ver una demanda laboral más moderada, lo que podría aliviar algunas preocupaciones sobre la inflación. El S&P 500 subió un 1,8%, liderado por las ganancias del sector de consumo discrecional, mientras que el Nasdaq 100, con una alta ponderación de empresas tecnológicas, sumó un 2,8%.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 1,8% a las 4:07 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió 2,8%

El Dow Jones Industrial Average subió 1,3%

El índice MSCI World cayó 0,8%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,7%

El euro subió 0,9% a US$1,0750

La libra esterlina subió 0,7% a US$1,2575

El yen japonés subió 0,2% a 129,86 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años registró pocos cambios en 2,91%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania avanzó cinco puntos básicos al 1,24%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 2% a US$117,61 el barril

Los futuros del oro subieron 1,3% a US$1.873,10 la onza

