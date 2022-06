El cangrejo allenis, una maravilla azul eléctrico para el acuario

El cangrejo azul de Florida puede llegar a medir hasta 12 centímetros. Foto: Kirsten Neumann/dpa

Un animalito de llamativo color azul está conquistando los acuarios en varias partes del mundo: se trata del procambarus alleni, también conocido como cangrejo de río de Florida o cangrejo de río azul. Este crustáceo, que mide hasta 12 centímetros (incluidas sus tijeras), no solo llama la atención por su tamaño, sino también por su increíble color azul eléctrico. "A la gente le gustan las cosas coloridas. Eso se ve también con otros animales", dice Kai Quante, quien pertenece a la Asociación Alemana de Acuarios y Terrarios (VDA). El vendedor de acuarios alemán Frank Schenk añade: "Es algo muy distinto a un pequeño pez o una gamba". Y afirma que no pasa un día sin que un alleni sea vendido. Su hijo, Frank Schenk junior, cree que esta moda se debe también a las redes sociales. "Cuando comencé a interiorizarme en el mundo de los acuarios a fines de los 90 solo había guppys o peces ángel y todos los acuarios se veían más o menos iguales", dice. El cangrejo azul, ¿el nuevo modelo de Instagram? Entre tanto, cada vez están más de moda los animales "de nicho". Esto se nota también en las fotos que los dueños de acuarios suben a Facebook e Instagram. "Este tipo de cangrejos azules es poco común y muy imponente por su color. Es bastante lógico que se pongan de moda", reconoce. Y señala otra ventaja en comparación con algunos peces: "Son grandes y se les pueden hacer buenas fotografías". O, dicho de forma más simple: "¡Son espectaculares!". Quante aconseja a quienes quieren contar con esta maravilla azul en su propio acuario comprar los animalitos en una tienda especializada o en un criadero. Los allenis, que le deben su color azul a la cría selectiva, son vendidos por Schenk a una edad de tres a seis meses. "También son aptos para principiantes", afirma. Aunque añade que esto no significa que estos animalitos no demanden ciertos cuidados. La Sociedad Protectora de Animales de Alemania hace hincapié en lo mismo. "Existe el peligro de que estos coloridos cangrejos sean adquiridos como un accesorio sin que el comprador se informe antes sobre sus necesidades", dice la portavoz Lea Schmitz. Lo mejor es solos y en un acuario grande "Lo más importante es que el acuario sea lo suficientemente grande", dice Schenk. Recomienda al menos 60 centímetros de largo y en el caso de una parejita, un metro de largo. Sin embargo, aconseja tener un solo cangrejo en el acuario. Por un lado porque, según dice, en la naturaleza también son solitarios, y por el otro porque tenerlos en pareja puede traer problemas a largo plazo. Esto se debe a que estos cangrejos pueden vivir hasta cinco años y las hembras ponen entre 100 y 300 huevos al año. Si bien en promedio solo sobreviven una decena de crías, esto hace que cualquier acuario llegue rápidamente a su límite. "Si alguien tiene demasiados animales me puede llamar. Seguro encontramos una solución", dice Schenk, aunque advierte que liberar a los pequeños animales en la naturaleza no es una opción. De acuerdo con la Sociedad Protectora, por un lado esto podría llevar a que transmitan agentes patógenos (la peste del cangrejo de río) o poner en peligro la biodiversidad autóctona; por el otro, suelen "morir rápida y dolorosamente" al aire libre. Schenk señala otro problema que podría acarrear tener muchos ejemplares juntos en el mismo acuario. A medida que los cangrejos crecen, mudan su piel y pierden temporalmente su protección. "Quedan muy blandos y pueden ser mordisqueados por sus congéneres", afirma. Por otra parte, indica que los cangrejos de río necesitan cuevas, raíces y piedras para refugiarse. Además, el 50 por ciento del agua debe cambiarse semanalmente. Schenk asegura que el cangrejo de río azul es un animalito animado. Quante confirma: "¡Son animales con carácter!". Su ventaja es que, como son muy activos de día, se los puede observar bien. A los allenis les gusta mordisquear y jugar a cortar el césped Las personas que le prestan mucha atención a crear un paisaje en su acuario deben tener en cuenta que a estos cangrejos les gusta cortar el césped. Esto significa que les gusta cavar y los atraen las plantas. Quante lo formula así: "Digamos que les gusta redecorar". Añade que los peces tampoco están muy seguros con ellos. "Pensar que se los puede sumar al acuario con cualquier pez y que la cosa va a funcionar es un error", afirma el experto. Asegura que si bien en principio los allenis no son cazadores, cuando los peces duermen sobre el fondo o en las plantas, puede que les guste hacerse de proteínas... dpa