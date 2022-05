Trajes de baño para sentirse bien

HANDOUT - Los "cut out" son pequeños recortes en la tela de los bañadores que otorgan un atractivo adicional, como en estos modelos de sloggi. Foto: sloggi/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

En general, poca tela cubre poco: cuando se trata de trajes de baño y bikinis, tenemos una mirada especialmente crítica frente al espejo. Es bueno que ahora haya una moda de ropa de baño con la que podamos subrayar y mostrar lo que más nos gusta de nosotras. Detrás de esto se encuentra el movimiento body positivity, que lucha por una mayor aceptación del cuerpo y una mayor autoestima. Se trata de aceptar la propia figura tal como es y no orientarse en los ideales de belleza hegemónicos. "Para ello, se rompe conscientemente con el ideal de la figura de bikini", dice Fatima Njoya, editora de moda de la revista "Glamour". "La tendencia es alejarse de un ideal poco realista y no acorde a los tiempos", agrega. Por eso, las empresas de moda trabajan cada vez más con modelos de talles grandes. "Podemos recurrir a un verdadero popurrí de diferentes estilos y patrones, que destacan todos diferentes elementos del cuerpo", señala Fatima Njoya. Consejo 1: destacar los atractivos individuales Todas tienen una parte favorita de su cuerpo, que les gusta especialmente. Si ópticamente la destacamos, enseguida nos sentimos mejor y más atractivas. Un elemento de diseño genial de la moda de ropa de baño son las partes de abajo de bikini de tiro alto. "Lo nuevo en eso es que muchos modelos high waist tienen corte de pierna alto", dice la diseñadora y estilista Ritchie Karkowski. Eso estira nuestras piernas y las destaca. También el traje de baño ofrece estas posibilidades de diseño. Se lo encuentra especialmente mucho en dos variantes, cada una de las cuales hace que la mirada caiga sobre otra parte del cuerpo: una es con un profundo escote en la espalda, que además es resaltado con cintas para atar o moños. O, por el contrario, el traje de baño tiene un escote profundo adelante, en parte hasta el ombligo. Consejo 2: dirigir la mirada A quien le guste especialmente su escote, Karkowski le recomienda usar una parte de arriba llamativa y/o también profundamente escotada. "Se puede combinar con una parte inferior del mencionado estilo high waist y un color discreto", añade. Y justamente al revés se debe proceder si uno quiere dirigir las miradas a las caderas y la cintura. Una alternativa son los drapeados tan de moda. Le dan a la parte superior más volumen y en las partes inferiores destacan las caderas. Un diseño genial son también los cut out. Son agujeros cortados intencionalmente en la tela. Generalmente se los usa en la cintura, pero también muestran la piel en la parte superior del vientre, entre el ombligo y el pecho, por ejemplo. Karkowski recomienda los cut out para mujeres a las que les gustaría tener más curvas: los agujeros en la cintura forman ópticamente una silueta de reloj de arena. Consejo 3: más tela en los lugares correctos La actual tendencia de moda ofrece piezas cómodas y llevables con cortes que hacen sentir bien. Las partes inferiores de tiro alto muchas veces llegan hasta la cintura y son el mejor ejemplo de ello. Es decir, no más molestias por partes inferiores demasiado pequeñas que no sientan bien a la cadera y el vientre. Nada de inseguridad constante porque la parte superior no cubre lo suficiente el contorno del pecho o lo sostiene mal. Otro ejemplo son las partes superiores neckholder, es decir, con breteles que se atan por encima de la nuca. Lo nuevo es que los breteles son muy anchos y se usan cruzados, informa la asesora de imagen Anette Helbig. Y eso no solo puede ofrecer más comodidad que los breteles habituales, sino que le da más estabilidad al pecho. Se pueden comparar con los sujetadores deportivos, que muchas veces tienen breteles cruzados en la espalda. Consejo 4: subrayar con modelos de dos colores "Colorida y llamativa" es la actual moda de trajes de baño, precisa Helbig. La paleta de colores va del rosado pasando por el naranja hasta el verde. "Muy de moda están los llamados modelos two tone, es decir, trajes de baño de una pieza o bikinis en dos colores". El negro y blanco se ve más elegante, el naranja y rosado, más alegre y veraniego. Por cierto, la combinación de naranja y rosa es una tendencia en la moda femenina en general. También las piezas de dos colores pueden, según la disposición del color, poner el foco, al igual que los escotes o el corte de piernas, en nuestras partes favoritas. Busque un modelo cuyas partes más llamativas y claras estén en aquellas partes de su cuerpo que le gustan especialmente. Probablemente, nunca más querrá separarse de él. dpa