Huracán Agatha azota costa México con fuertes vientos y lluvias

(Bloomberg) -- El huracán Agatha tocó tierra en el estado mexicano de Oaxaca el lunes por la tarde en lo que se espera sea la tormenta de mayo más fuerte que se haya registrado en el Pacífico oriental.

Agatha ya estaba arrasando la costa del Pacífico con ráfagas dañinas y fuertes lluvias el lunes más temprano. Se pronostica que la tormenta compacta, justo por debajo de la fuerza de Categoría 3 en la escala Saffir-Simpson de cinco pasos, empujará una cortina de agua hacia las áreas costeras, lo que provocará inundaciones. Se ha publicado una advertencia de huracán desde Salina Cruz hasta Lagunas de Chacahua.

“Suponiendo que mantenga su intensidad, sería el huracán más fuerte que haya tocado tierra en mayo en el Pacífico oriental”, dijo Dan Pydynowski, meteorólogo del pronosticador comercial AccuWeather Inc.

Agatha es la primera tormenta de la temporada de huracanes del Pacífico oriental, que comenzó el 15 de mayo y se formó lo suficientemente lejos de la tierra como para tener tiempo de tomar fuerza sobre las cálidas aguas del océano antes de acercarse a la costa.

Se espera que el sistema tropical tope con las montañas del sur de México y pierda fuerza rápidamente, sin embargo, sus restos podrían cruzar tierra hacia el Golfo de México en el Atlántico y formar una nueva tormenta allí a finales de esta semana. Hay un 40% de posibilidades de que se forme un nuevo sistema en la Bahía de Campeche, frente a la costa este de México, cerca de la Península de Yucatán.

