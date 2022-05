Google presenta nueva función de contacto visual para su Nest Hub Max

HANDOUT - Google anunció que Nest Hub Max, su altavoz inteligente con pantalla y cámara, detectará cuando lo miran para activarse, prescindiendo de la necesidad de la orden verbal "Ok, Google". Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa

El Nest Hub Max de Google, un altavoz inteligente con pantalla y cámara adicionales, ya puede prescindir de la palabra de activación "Ok, Google". Esto se debe a que la compañía ha entrenado a la cámara integrada en el dispositivo para que entienda cuando el usuario la está mirando. En la edición 2022 de su conferencia anual de desarrolladores, Google I/O, el gigante tecnológico mostró cómo los usuarios podrán utilizar el asistente inteligente simplemente mirando el Nest Hub Max y sin necesidad de pronunciar la palabra de activación. Cuando la cámara detecta el contacto visual, activa inmediatamente la función de escucha y permite al usuario, por ejemplo, preguntar por el tiempo o pedir que reproduzca un podcast. Según Google, para evitar respuestas no deseadas del Asistente de Google, la llamada función "Look and Talk" ("Mira y habla") no tiene en cuenta las miradas fugaces a la hora de analizar las imágenes de la cámara. Google informa que el dispositivo también identificará el rostro y la voz de los usuarios para hacer que solo determinadas personas puedan utilizar el asistente. La eliminación de la palabra de activación, que resulta engorrosa para algunos e innecesaria para otros, puede contribuir a ganar más usuarios, ya que el entusiasmo inicial en torno a los altavoces inteligentes parece haberse enfriado un poco. Los expertos del sector afirman que sigue habiendo cierto nivel de desconfianza entre los usuarios, provocado por los rumores de que los altavoces inteligentes pueden encenderse sin ser activados y luego grabar a sus propietarios. Queda por ver qué impacto tendrá en ese nivel de confianza una cámara operada por Google que escanea el contacto visual en los hogares. "El vídeo de las interacciones de la función 'Look and Talk' se procesa completamente en el dispositivo, por lo que no se comparte con Google ni con nadie más", garantiza Google. La compañía también asegura que la función es opcional, lo que significa que los dispositivos no buscarán el contacto visual a menos que el propietario active la función. dpa