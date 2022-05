Pueblo de Alemania celebra la Pasión de Cristo con un llamado a la paz

ARCHIVO - Después de doce años vuelve a representarse la Pasión de Cristo en Oberammergau. Foto: Angelika Warmuth/dpa

No son tiempos color de rosa. Ante un fondo de un sombrío gris, Jesús exhorta a un cambio de rumbo, a veces en voz alta y enérgica, a veces con desesperación por este mundo. El alemán Christian Stückl lleva la historia del sufrimiento y muerte de Jesús a los escenarios de Oberammergau, en el estado federado de Baviera, con una crucifixión sangrienta, un mensaje apasionado y muchas referencias al judaísmo. El estreno de la obra se celebró a mediados de mayo en el pueblo alpino ante unos 4.400 invitados y forma parte de la tradicional Pasión de Cristo de Oberammergau. La representación teatral bíblica de la ciudad bávara, en el extremo norte de los Alpes, se celebra una vez por década desde 1633. El evento, que involucra a gran parte de la población, lleva un año de preparación. El espectáculo en sí dura cinco horas (con tres horas de intervalo) y se representa cinco días a la semana de mayo a octubre en casi cien funciones. "Defiende la paz", le pide Jesús a Judas durante la Última Cena, cuando éste propone que resistan a los romanos: "Dios quiere que resistamos". Las palabras que Frederik Mayet pronuncia en el papel de Cristo, dirigidas a sus discípulos y a su pueblo, adquieren una especial relevancia en tiemos de guerra: "Bienaventurados los que buscan la paz". Durante el arresto, cuando Pedro intenta defenderlo, afirma: "Los que toman la espada, perecerán bajo la espada". Una y otra vez exhorta: "¡Volved atrás", "¡Cambiad de pensamiento!". Si bien Stückl es católico, mantiene una distancia crítica con la Iglesia. Entre otras cosas, ya no hace aparecer a un Jesús de carne y hueso sobre el escenario tras la resurrección. Lo más espectacular son las escenas de la condena de Jesús con numerosos extras, uno de los distintivos de la Pasión de este pueblo. "¡Crucificadlo!", claman cientos de personas sobre el escenario. Unos 2.100 habitantes de la ciudad participan de este tradicional espectáculo, casi la mitad del total. Los más grandes tienen 90 años, los más pequeños lo hacen en brazos de sus padres. También participan hijos de refugiados. Además de personas, hay sobre el escenario caballos, camellos, ovejas, cabras, gallinas y palomas que vuelan cerca del techo del teatro. Stückl, maestro de las grandes escenas, juega con el caos y logra, a su vez, un orden. En 1633, los habitantes de Oberammergau hicieron una promesa para superar la peste. Desde entonces, cada diez años, el pueblo alpino de la región de Alta Baviera pone en escena la monumental "Obra de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo", una impresionante representación a cargo de actores y músicos aficionados. Esta vez, la pandemia de coronavirus retrasó la fecha en dos años. El Jesús de Oberammergau eleva claramente la voz contra la guerra, la violencia, los desplazamientos y la discriminación. Al hacerlo, invita al debate. Aunque a veces los discursos de alarguen un poco, hay una discusión ferviente con y alrededor de Jesús, como muchos desean también que haya por parte de la Iglesia. Stückl da asimismo a las mujeres más espacio del que les reserva la Biblia. Coloca en escena a la mujer de Pilatos y le da más fuerza a los papeles de María, María Magdalena y Verónica. Andrea Hecht interpreta a María como una madre preocupada que debe luchar contra ella misma para permitir que su hijo viva su propia vida. Esta es la cuarta puesta en escena de la Pasión de Cristo de Stückl. Desde 1990 se ha dedicado a liberar la obra de pasajes antisemitas. Al igual que sus discípulos, su Jesús usa kipá y es un judío creyente. Cuando parte el pan, pronuncia la bendición en hebreo, mientras suena de fondo una versión cantada de "Shemá Israel", una de las principales plegarias de la religión judía. Y en la cruz, le dice a su Padre: "Eloi, eloi, lama sabactani" (Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?"). Esto es también una fuerte señal por parte del director en medio de recurrentes episodios antisemitas. En Stückl, el bien y el mal tampoco son conceptos simples. Muestra un conflicto complejo dentro del pueblo judío bajo el brutal dominio de los romanos, lo que reviste gran actualidad en vista de la guerra en Ucrania, pero también de otros conflictos actuales. Tampoco los discípulos son siempre de su misma opinión. El joven talento Cengiz Görür interpreta a un Judas con un fuerte sentido de justicia, que no es simplemente un malvado traidor ávido de dinero. Además, con Görür y Abdullah Karaca, Stückl dio por primera vez papeles principales a dos habitantes de Oberammergau de fe musulmana. Toda la obra está ambientada en un complejo de templos (la escenografía es de Stefan Hageneier) como centro religioso y político de Jerusalén. El contrapunto a la escasa escenografía lo ponen los opulentos cuadros vivos con escenas claves del Antiguo Testamento. Estas se insertan como recuerdos de Jesús de los escritos de sus antepasados: la expulsión del paraíso, el becerro de oro, la zarza ardiente. El coro y la orquesta, bajo la dirección de Markus Zwink, acompañan las escenas con voces en parte extraordinarias. El pequeño pueblo alpino vive el evento con pasión y entusiasma de esta forma a visitantes de todo el mundo. Se espera que asistan a las casi 100 funciones varios cientos de miles de visitantes, muchos de ellos del extranjero. dpa