El diente de león es mejor que la fruta para las tortugas

ARCHIVO - Las tortugas terrestres europeas necesitan comer hierbas silvestres como el diente de león y la ortiga para mantenerse con buena salud. Foto: Benjamin Nolte/dpa

La mayoría de las personas que tienen una tortuga en casa creen que le hacen un bien dándole verduras y frutas. Sin embargo, según Anett Breiting, veterinaria especializada en reptiles de la Clínica de Pájaros y Reptiles de la Universidad de Leipzig, en Alemania, esta es una creencia errónea. La especialista afirma que las tortugas terrestres europeas necesitan más bien hierbas silvestres como el diente de león, la ortiga y el llantén, idealmente bien frescas y recolectadas en el día. Además, señala que con los primeros días cálidos, las tortugas deben salir de la hibernación hacia un recinto protegido ubicado en el jardín. Añade que allí pueden obtener la luz del sol y el calor que necesitan. Breiting advierte que un terrario por sí solo no es suficiente como hogar para estos animales. El recinto de la tortuga debe medir al menos cinco metros cuadrados. Lo ideal es que tenga un pequeño refugio con calor y lámparas UV, en el que la temperatura sea de 23 a 28 grados, para las noches y días más fríos. Por otro lado, indica que lo menos estresante para las tortugas es pasar todo el verano afuera. Lo óptimo es contar con un jardín propio para que puedan hacerlo. Esto evita que haya que salir a buscarlas todas las noches para volver a meterlas en la casa. Si no se cuenta con un jardín, también se puede colocar el recinto en un balcón amplio. Breiting asegura que muchas tortugas terminan en su consultorio por no haber sido criadas de la manera correcta. Una alimentación inadecuada, así como una luz que no es óptima suelen provocar enfermedades óseas en estos animales, lo que puede observarse, entre otras cosas, en su caparazón ablandado. dpa