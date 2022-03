Abbott culpa a Biden de crisis del fentanilo y la vincula con inmigración

Tucson (AZ), 10 mar El gobernador de Texas, Greg Abbott, y exfuncionarios federales responsabilizaron hoy jueves a la Administración del presidente Joe Biden por el constante tráfico de fentanilo en Estados Unidos, que consideran un efecto directo del incremento en el flujo migratorio. “La crisis en nuestra frontera se puede atribuir directamente a la inacción del presidente Biden y su Administración, que se han hecho de la vista gorda ante los problemas en nuestra frontera. Pero Texas no se queda de brazos cruzados mientras estamos siendo inundados de personas y drogas mortales como el fenatilo”, dijo Abbott. El gobernador republicano fue uno de varios participantes del evento virtual “La Crisis de Fentanilo, la conexión México-Texas”, organizada por la organización conservadora The Heritage Foundation. Abbott recalcó que solamente en el último año desde que implementó la Operación Estrella Solicitaría en Texas se han decomisado 288 millones de dosis letales de fentanilo. Aseguró que el incremento en el flujo migratorio, que ha registrado cifras históricas durante la Administración Biden, ha fomentado que se abran más rutas para el trasiego de drogas a través de la frontera. Y advirtió que esos estupefacientes no se quedan en la zona fronteriza sino que llegan a cada rincón del país, cobrando vidas. “El tráfico de drogas es un tema relacionado con la oferta y la demanda. Sin embargo, asegurar la frontera es algo que se debe hacer de inmediato”, dijo Mark Morgan, quien fungió como comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante la Administración del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021). Morgan destacó que más de un millón de migrantes indocumentados fueron arrestados en la frontera con México el pasado año fiscal, y aseguró que “todos ellos” pagaron a los cárteles para ser traídos a Estados Unidos. En su opinión, este dinero que pagan los indocumentados está siendo utilizado para hacer más poderosos a los cárteles, para comprar más precursores químicos y producir más fentanilo. El excomisionado de CBP aseguró que los migrantes en muchas ocasiones son utilizados como “distracción” para que los agentes fronterizos se ocupen procesándolos mientras los cárteles transportan la droga a través de la frontera. Por su parte, Uttam Dhillon, quien fungió como director de la Agencia de Control de Drogas (DEA) durante el Gobierno de Trump, resaltó que durante la presente administración se han dificultado las operaciones de agencias estadounidenses en territorio mexicano. Precisó que los agentes ahora deben esperar hasta seis meses para que les sea otorgada una visa. También recalcó que durante la presente Administración no ha habido ninguna extradición de miembros de cárteles de México hacia Estados Unidos. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), más de 100.000 personas murieron por sobredosis de droga entre abril de 2020 y abril del 2021. Sesenta por ciento de las muertes por sobredosis están siendo actualmente relacionadas al consumo de drogas sintéticas como el fentanilo. EFE ml/msc