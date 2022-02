Relator de ONU critica la justicia de Bolivia =(Video)= La Paz, 23 Feb 2022 (AFP) - Un experto de Naciones Unidas criticó este martes el sistema judicial de Bolivia tras visitar el país durante una semana invitado por el gobierno del izquierdista Luis Arce."En Bolivia, la justicia está lejos de la gente", aseguró en conferencia de prensa el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán.El abogado, expolítico peruano y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "hay una urgencia en la sociedad boliviana de que la justicia responda a dramas cotidianos".García-Sayán mantuvo reuniones con funcionarios judiciales, políticos y organizaciones de la sociedad civil.La visita ocurrió en medio de críticas a la justicia boliviana luego del descubrimiento de una red de jueces que liberaba a asesinos y violadores por dinero."Si no hubiera cuestionamientos a la independencia judicial, yo no estaría aquí", aseguró García-Sayán.Además, el experto llegó días después del inicio del juicio a la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020). En prisión preventiva desde marzo de 2021, la derechista se define como "presa política" e inició una huelga de hambre el 9 de febrero por esa razón. Se la acusa de haber participado en un supuesto golpe de Estado contra su predecesor, el izquierdista Evo Morales (2006-2019), que renunció en medio de protestas multitudinarias por un presunto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).García-Sayán criticó las "dificultades" para la hospitalización de la exmandataria, que el viernes no pudo ser trasladada pese a una orden judicial debido a una manifestación en las puertas de la cárcel."El Estado, frente a cualquier persona privada de libertad, es el responsable de la integridad física y de la salud", recordó.Por otra parte, el relator se reunió con familiares de víctimas de represión durante las primeras semanas del gobierno interino de Áñez, en noviembre de 2019, y aseveró que "pasados más de dos años son escasos los resultados" de la investigación.El informe detallado de la misión se presentará en junio próximo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.En agosto, un grupo de expertos contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en acuerdo con Bolivia concluyó que se deben revisar "tipos penales ambiguos" para evitar su utilización "de manera arbitraria".El estudio señaló que "magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos". display: block; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; caret-color: rgb(64, 64, 64); color: rgb(64, 64, 64); font-family: 'Courier New'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;msr/gm