La temporada 4 de "Stranger Things" llegará el 27 de mayo y el 1 de julio

Madrid, 17 feb La cuarta temporada de "Stranger Things" se dividirá en dos partes que llegarán a Netflix el 27 de mayo y el 1 de julio, según anuncia la plataforma este jueves a través de una carta de los creadores, Matt y Ross Duffer. Una cuarta y última temporada que llega "después de nueve guiones, más de ochocientas páginas, casi dos años de rodaje, miles de tomas de efectos visuales y una duración de casi el doble que cualquiera de las temporadas anteriores". "Ha sido la temporada más complicada que hemos hecho, pero también la más gratificante. Todos los que hemos participado en este proyecto estamos superorgullosos de los resultados, y nos morimos de ganas de que lo veáis", agregan los hermanos Duffer. También señalan que la temporada "dura mucho más que las anteriores" y, dado que serán nueve episodios -como apunta el número de guiones-, el mismo número que en las entregas 2 y 3, se espera que cada uno de ellos sea más largo de los 50 minutos habituales. Lo que no aclaran es de cuántos episodios constará cada volumen, que es como denomina cada parte de la temporada final de esta serie de aventuras y ciencia ficción que ha lanzado al estrellato a Millie Bobby Brown. Los Duffer aseguran que la temporada será "más grande que nunca", pero también "el comienzo del fin". Y recuerdan que tienen todo el arco argumental de la serie desde hace siete años, con la idea de que duraría cuatro temporadas, que al final serán cinco si cada uno de estos dos volúmenes se consideran entregas independientes. "Todavía quedan un montón de historias emocionantes que contar del mundo de 'Stranger Things'; nuevos misterios, nuevas aventuras y nuevos héroes. Pero antes, esperamos que os quedéis con nosotros hasta el final de esta historia sobre una chica con poderes llamada Eleven (Once) y sus valientes amigos, de un cascado jefe de policía y una madre coraje, de un pueblecito llamado Hawkins y una dimensión alternativa, Del Revés", dicen. La nueva temporada llega casi tres años después de la última, porque su rodaje tuvo que ser interrumpido el año pasado debido a la pandemia. Para celebrar la fecha de estreno del volumen 1 y 2 de la cuarta temporada, Netflix ha desvelado el póster oficial y cuatro nuevos pósters que revelan las localizaciones que aparecerán en los nuevos episodios. La nueva temporada comienza seis meses después de la batalla en el centro comercial Starcourt. El grupo de amigos está separado y en este momento "surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que representa un nuevo y horrible misterio que, si consiguen resolver, podría poner fin a los horrores del Upside Down". Desde su estreno en 2016, "Stranger Things" ha conseguido más de 65 premios y es uno de los títulos más vistos de Netflix: la tercera temporada acumuló 582 millones de horas de visionado y la segunda, 427 millones de horas. El pasado mes de noviembre, Netflix publicó un tráiler titulado "Bienvenidos a California" en el que Eleven (Bobbie Millie Brown) narra la carta que le está enviando a su novio Mike (Finn Wolfhard), en la que anticipa que van a pasar "las mejores vacaciones de primavera". En un avance anterior, los seguidores de la serie descubrieron que Hopper (David Harbour) está vivo y en el tráiler que Eleven y la familia Byers se han mudado a California, lejos de la localidad ficticia de Hawkins (Indiana) donde originalmente transcurre la acción.