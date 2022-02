Huawei P50 Pro y Pocket: excelentes cámaras, pero sin Google ni 5G

El Huawei P50 Pro, un móvil de alta gama que trata de competir a pesar de las sanciones estadounidenses contra el consorcio chino. Foto: Zacharie Scheurer/dpa

A pesar de los enormes obstáculos debidos a las sanciones impuestas por Estados Unidos, la empresa china Huawei está tratando de encontrar compradores de teléfonos inteligentes de alta calidad también en Europa. El dúo formado por el dispositivo insignia Huawei P50 Pro y el teléfono móvil plegable Huawei P50 Pocket ya se puede encontrar en muchas tiendas de electrónica y plataformas online europeas. Ya desde el punto de vista visual, estos modelos de alta gama se distinguen claramente de la competencia. En el P50 Pro llama la atención el sistema de cámara cuádruple de Leica con sus dos unidades redondas negras en la parte trasera. Estas alojan un total de cuatro cámaras. En este modelo, los entusiastas de la fotografía pueden esperar un sistema de cámaras que convence con un bajo ruido de color y un amplio rango dinámico. Este garantiza además excelentes imágenes incluso en la oscuridad, condiciones en las que otros dispositivos solo ofrecen una papilla de píxeles oscuros. En el modo de vídeo, el P50 Pro ofrece buenas transiciones de balance de blancos y un enfoque automático estable. La fidelidad de los detalles en los vídeos tomados en interiores es de destacar, también debido al hecho de que Huawei ha conseguido una estabilización de imagen eficaz. En el modo de retrato, sin embargo, la escasa profundidad de campo hace que solo se vea nítida una pequeña parte de la escena en contraste con el resto desenfocado. Para la carcasa del P50 Pro, Huawei utiliza un marco de aluminio pulido con Gorilla Glass ligeramente curvado en la parte delantera y trasera. Este truco de diseño hace que el dispositivo se sienta extremadamente delgado. Aunque el P50 Pro no ofrece mucho volumen, los altavoces estéreo suenan comparativamente bien. También convence la pantalla OLED de 6,6 pulgadas con una tasa de refresco de hasta 120 hercios. El chip principal del P50 Pro tiene que hacer importantes concesiones. Debido a las sanciones de Estados Unidos, Huawei no puede instalar los mejores procesadores. En su interior, el dispositivo equipa un Snapdragon 888, suficientemente rápido, pero sin la quinta generación de telefonía móvil 5G. Actualmente, el 5G no juega un papel importante para muchos posibles compradores. Sin embargo, la perspectiva de no poder entrar en el club del 5G durante toda la vida útil del dispositivo no es halagüeña. También hay que hacer concesiones con el software. Como todos los modelos actuales de Huawei, el P50 Pro tiene que prescindir de los servicios de Google Play. Es decir: no hay Play Store, ni Google Maps, ni otras aplicaciones de Google. También están excluidas las aplicaciones de terceros que utilizan los servicios de Google, como Maps. En lugar del Android 12 de Google, Huawei apuesta por el sistema operativo EMUI 12, que a su vez se basa en la versión de código abierto de Android 11 sin servicios de Google. En lugar de Google Search y Maps, se ofrecen "Petal Search" y "Petal Maps". La tienda Play Store es sustituida por la AppGallery. Además, se pueden instalar tiendas alternativas de aplicaciones para Android, como F-Droid. El resultado: algunas aplicaciones conocidas están disponibles, otras no. En China mismo, la falta de servicios de Google carece prácticamente de relevancia. En este país, Huawei utiliza su propia variante de Android, HarmonyOS, para la que están disponibles todas las aplicaciones importantes. En Occidente, sin embargo, los usuarios suelen echar de menos bastantes funciones y aplicaciones que solo están disponibles a través de la infraestructura de Google. Las principales restricciones —sin 5G y sin servicios de Google— también se aplican en principio al P50 Pocket, si bien puede ser que estas tampoco jueguen un papel tan importante en el atractivo móvil plegable. El aparato da una muy buena impresión, ya sea en el bolsillo o en la mesa de un café o bar, y está a la altura de un Motorola Razr o del Samsung Galaxy Z Flip3 de la competencia. En el P50 Pocket, Huawei ha retomado la idea de diseño de los dos elementos negros redondos en la parte trasera. Sin embargo, uno de los círculos sirve de pequeña pantalla externa que se puede usar para encender la cámara y controlar la música. Debido a la carcasa extremadamente suave del dispositivo, los usuarios deberán tener especial cuidado en el uso cotidiano. El dispositivo se pliega a la perfección, mejor que los de la competencia. Solo queda por comprobar cuán resistente es la bisagra tras un uso prolongado. La pantalla plegable del modelo Pocket es incluso ligeramente más grande que la del P50 Pro, con 6,8 pulgadas cuando está abierto. En cuanto a las cámaras, se echa de menos rápidamente el teleobjetivo del P50 Pro y, lamentablemente, falta el estabilizador óptico de imagen. Ninguno de los dos modelos se comercializa a precio de ganga. El Pocket se suministra en una versión premium de color dorado con 12 gigabytes (GB) de RAM y 512 GB de memoria interna, así como en blanco, con 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna. El Huawei P50 Pro se ofrece en la variante de 8/256 GB de almacenamiento. Con los servicios de Google y la compatibilidad con 5G, los dos nuevos dispositivos de Huawei habrían tenido lo necesario para volver a liderar el mercado de los teléfonos móviles. Sin estas características, son atractivos teléfonos con cámara, pero no mucho más que eso. dpa