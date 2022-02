Puerto Rico declara estado de emergencia en 15 municipios por inundaciones

San Juan, 8 feb (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó este martes una orden ejecutiva para declarar el estado de emergencia en 15 municipios afectados por las inundaciones registradas el pasado fin de semana en la isla, donde se recogieron hasta 15 pulgadas de lluvia aunque no hubo que lamentar muertes. El Ejecutivo puertorriqueño informó en un comunicado que la orden autoriza al secretario de Hacienda y a los directores de varias agencias a establecer un presupuesto especial para cubrir los gastos destinados a las labores de emergencia en las zonas afectadas. La orden incluye a San Juan, los municipios que forman el área metropolitana de la capital, y algunos del interior y el sureste de la isla. Las lluvias del pasado fin de semana causaron corte de carreteras, cierre de escuelas, embalses en niveles de alerta de desborde e interrupciones en el sistema eléctrico. Pierluisi adelantó el lunes que la cuantía de los daños causados por las lluvias está siendo evaluada para decidir si se declara una emergencia nacional y si se piden ayudas al Gobierno de Estados Unidos, país del que la isla es un Estado Libre Asociado. La orden de hoy afecta a municipios concretos y no supone, de momento, la declaración de emergencia nacional. Las inundaciones obligaron a decenas de ciudadanos a abandonar sus hogares e instalarse en refugios habilitados en distintos municipios, aunque el número de desplazados no fue demasiado elevado. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan informó que se recogieron hasta 15 pulgadas de lluvia en solo 48 horas en algunos puntos de la isla, lo que provocó que escuelas en al menos una decena de municipios ofrecieran el lunes sus clases de manera virtual. El gobernador autoriza en la orden ejecutiva al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, a que incluya como parte de la declaración de emergencia a cualquier otro municipio que considere necesario. "Con esta declaración de emergencia la administración de servicios generales, las agencias y municipios pueden activar los procedimientos especiales de compra para adquirir materiales y servicios esenciales para responder a la emergencia", precisó Pierluisi. Dijo que el DSP presentará al gobernador, al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y al director de la Autoridad Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) un estimado de los fondos requeridos para realizar labores de recuperación de los municipios afectados. El gobernador recordó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad federal que supervisa las finanzas del Ejecutivo en San Juan, aprobó su solicitud para tener disponibilidad al Fondo de Emergencia -de cerca de 450 millones de dólares- para hacer frente a los daños provocados por las inundaciones. EFE arm/msc