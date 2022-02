Fin de crisis en Congreso de Honduras con acuerdo favorable a presidenta Castro

Tegucigalpa, 7 Feb 2022 (AFP) - La crisis que estalló en el Congreso de Honduras con el nombramiento de dos directivas paralelas finalizó este lunes con la firma de un acuerdo que reconoce como único líder del Parlamento a un aliado de la presidenta izquierdista, Xiomara Castro.En el acuerdo, Jorge Cálix, líder de los 17 diputados disidentes del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) y que logró su elección al frente del Parlamento con apoyo de la oposición, depuso sus aspiraciones al aceptar que el Legislativo sea presidido por Luis Redondo, apoyado por los legisladores leales y aliados de Castro."Aunque en un momento no compartamos la estrategia planteada (...) estamos dispuestos a respetar la decisión de apoyar al diputado Luis Redondo Guifarro para presidir la junta directiva del Congreso Nacional en cumplimiento del mandato de nuestra presidenta", sostiene el acuerdo."Este servidor ha decidido dar un paso al costado, no pensando en mi carrera política, simplemente pensando en lo que más le conviene al pueblo hondureño en este momento" declaró Cálix tras suscribir el acuerdo en la Casa Presidencial.También firmaron el documento los diputados rebeldes y el expresidente Manuel Zelaya, esposo de Castro y coordinador de Libre. Con ello, fueron readmitidos en las filas del oficialismo.La crisis al interior de Libre estalló el 20 de enero, cuando Castro convocó a los 50 diputados de su partido para pedirles que apoyaran a Redondo como presidente del Legislativo, pero no todos estuvieron de acuerdo y se generó un cisma.Castro ganó las elecciones en alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH). Uno de los compromisos asumidos era que el PSH designaría al presidente del Congreso, en este caso Redondo."Si el partido que ganó las elecciones, que tiene 50 diputados, no está unido respondiendo a la voluntad popular con su presidenta constitucional de la República, entonces el pueblo no nos acompaña", dijo Zelaya, expresidente derrocado en 2009 y que considera el triunfo de su esposa como una reivindicación a sus propuestas.Por su parte, el opositor Partido Nacional (PN, derecha), "celebró" el diálogo, pero planteó que Redondo sea ratificado en una nueva votación.El Congreso hondureño está integrado por 128 diputados: 50 de Libre, 10 del PSH, 44 del PN, 22 del Partido Liberal (PL, derecha) y dos de dos fuerzas minoritarias.Debido al conflicto en el Congreso, en la ceremonia de toma de mando en el Estadio Nacional el 27 de enero, Castro fue juramentada por una magistrada y no por Redondo como presidente del Congreso, quien solo le colocó la banda.nl/mav/llu -------------------------------------------------------------