Ranking Hulu en Estados Unidos: top 9 de las series favoritas de este miércoles, 2 de febrero

¿Qué prefieres: aburrirte en una búsqueda interminable de series o disfrutar de la emoción de estas mismas series? ¡La diferencia está solo a un clic de distancia!

En su plataforma de transmisión, Hulu cuenta con un listado de las últimas tendencias de sus contenidos en Estados Unidos, donde se catalogan según las preferencias de todos los usuarios. ¡Todo en tiempo real! Así que, en vez de salir de caza para encontrar aquello que buscas, mejor túmbate en el sillón y deléitate con nuevas sensaciones.

1. Cómo conocí a vuestro padre

En un futuro cercano, Sophie le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre: una historia que nos catapulta al año 2021, donde Sophie y su grupo de amigos muy unidos están en medio de descubrir quiénes son, qué quieren salir de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

2. Euphoria

Una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad, como la droga, el sexo y la violencia.

3. 9-1-1: Lone Star

Este spin-off de 9-1-1, se centra en Owen Strand, un sofisticado bombero de Nueva York que se muda a Austin, Texas, con su hijo. En esta nueva vida tiene que encontrar el equilibrio entre salvar a los más vulnerables o resolver sus propios problemas personales.

4. The Bachelor

The Bachelor (El soltero) es un espectáculo de telerrealidad estadounidense que debutó en septiembre de 2002 por la cadena ABC. El "reality" gira alrededor de un joven atractivo que será cortejado por 25 mujeres. Este soltero, empieza con un conjunto de "citas en grupo", según las cuales el soltero eliminará gradualmente a las concursantes hasta que sólo queden unas pocas de ellas. En ese momento, se empiezan a tener citas individuales y, con las no eliminadas (la concursante es eliminada al no recibir la rosa), habrá reuniones y citas entre las familias del soltero y las pocas concursantes restantes. Finalmente él deberá elegir una, que se declara ganadora de esa temporada.

5. Padre Made in USA

American Dad! es una serie de televisión de animación para adolescentes y adultos del creador de Padre de familia, Seth MacFarlane.

6. La Edad Dorada

Marian Brook, una joven huérfana de un general del Sur se muda al hogar rígido de sus tías en Nueva York. Con una misteriosa amiga negra haciéndose pasar por su criada, descubrirá un nuevo mundo donde los vecinos se gastan el dinero a espuertas. No dejarse llevar por este estilo de vida y la vorágine del dinero será su desafío en un nuevo mundo que se prepara para la modernidad.

7. The Rookie

Comenzar de nuevo no es fácil, especialmente para el chico de una ciudad pequeña John Nolan que, después de un incidente que cambia su vida, está persiguiendo su sueño de ser un oficial de policía de Los Ángeles. Como el novato más viejo de la fuerza, se ha encontrado con el escepticismo de algunos de los superiores que lo ven como una crisis ambulante.

8. Power Book II: Ghost

Retomando solo unos días después del final de "Power", esta serie secuela sigue a Tariq navegando en su nueva vida, en la que su deseo de deshacerse del legado de su padre se enfrenta a la creciente presión para salvar a su familia.

9. La chica de la limpieza

Thony De La Rosa es una médica camboyana, a cuyo hijo Luca se le diagnostica un trastorno de inmunodeficiencia poco común y potencialmente mortal. Dejando a su esposo Marco en Filipinas, Thony llega a los Estados Unidos en busca de tratamiento médico urgente para su hijo, pero cuando el único donante de médula ósea compatible se retira y su visa expira, Thony se encuentra atrapada en Las Vegas, forzada a apoyar a su hijo trabajando como empleada de limpieza junto a su cuñada filipina Fiona. Después de presenciar accidentalmente un asesinato, Thony es reclutada por el mafioso Arman Morales para usar sus habilidades médicas como «limpiadora», borrando la evidencia de los crímenes de la mafia. Al cruzar a un mundo de moral gris, Thony comienza a vivir una doble vida, guardando secretos a su familia mientras limpia escenas del crimen y esquiva la ley, jugando según sus propias reglas en un peligroso inframundo criminal.