Maribel Guardia arrasa en Instagram con sus últimaspublicaciones en redes

Maribel Guardia (@maribelguardia) causó furor en las redes en las últimas horas. Losposteos de historias y fotografías, lograron más de interacciones entre sus followers.

Las fotos más populares:





Nunca le des explicaciones a tus amigos no las necesitan. Tus enemigos no las creen. OSCAR WILDE. #look @boga_boutique_mr 💃🏿

¿Quién es Maribel Guardia?

Maribel del Rocío Fernández García, mejor conocida artísticamente como Maribel Guardia, es una actriz, cantante y conductora costarricense nacida el 29 de mayo de 1969 en San José.

empezó su carrera como modelo participando en el certamen de Miss Costa Rica en 1978, a la edad de 19 años, donde logró obtener el título.

Posteriormente, Maribel Guardia representó a Costa Rica en el concurso internacional Miss Universo con sede en Acapulco, México y aunque no ganó el concurso sí obtuvo el premio de Miss Fotogénica, otorgado entonces por la prensa local reunida en el evento.

A raíz del reconocimiento obtenido, Televisa, la televisora más grande de Latinoamérica con sede en México, le ofreció una beca para estudiar actuación, canto y baile en lo que hoy es el Centro de Educación Artística (CEA).

Al concluir sus estudios artísticos, Maribel Guardia comenzó a actuar en obras de teatro, para luego dar un salto al cine siendo El diablo en persona su primera aparición en la pantalla grande.

Sin embargo, su primer gran éxito no vino hasta años después, cuando protagonizó la película Terror y encajes negros, actuación con la que se hizo de «La Diosa de Plata» como mejor actriz . Durante la década de los ochenta y noventa, Maribel Guardia participaría en una treintena de películas

Es entonces cuando Televisa la convierte en una artista exclusiva de su televisora y comienza a realizar apariciones, así como protagónicos, en distintas telenovelas mexicanas.

Su primera telenovela fue Seducción, sumándose éxitos de la pantalla chica como Serafín, Amigos x Siempre, Aventuras en el Tiempo, Misión S.O.S., ¡Qué Madre Tan Padre!, Al Diablo con los Guapos , entre otras.

Consagrada como una estrella de la televisión, Maribel Guardia incursionó como conductora de distintos programas de Televisa como Hoy, el principal programa matutino de la televisora, Desmadruga2 y Sabadazo.

Maribel Guardia también probó suerte en la música , publicando 12 álbumes, recibiendo una nominación en los premios Grammy Latino por su álbum Besos Callejeros en la categoría de Mejor disco de banda.

En cuanto a su vida privada, Maribel Guardia estuvo casada con el cantautor mexicano Joan Sebastían, con quien tuvo un hijo de nombre Julian Figueroa .