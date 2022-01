Sarah Palin da positivo a COVID; aplazan caso por difamación

FILE - In this Sept. 21, 2017, file photo, former vice presidential candidate Sarah Palin speaks at a rally in Montgomery, Ala. Palin is on the verge of making new headlines in a legal battle with The New York Times. A defamation lawsuit against the Times, brought by the brash former Alaska governor in 2017, is set to go to trial starting Monday, Jan. 24, 2022 in federal court in Manhattan. (AP Photo/Brynn Anderson, File)

NUEVA YORK (AP) — La exgobernadora de Alaska Sarah Palin, que no está vacunada, arrojó positivo en la prueba diagnóstica a COVID-19 el lunes, lo que obligó a aplazar el juicio en su demanda por difamación contra el diario The New York Times.

​​El resultado positivo de la republicana se anunció en la corte instantes antes de que comenzara la selección del jurado en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York.

Palin asegura que el periódico dañó su reputación con un artículo de opinión que fue redactado por su consejo editorial y en el que afirmaba falsamente que su retórica política contribuyó a incitar el tiroteo de 2011 contra la entonces representante federal por Arizona Gabby Giffords.

El periódico ha reconocido que la redacción inicial de la editorial tenía errores, pero no de una manera intencional o imprudente al grado que fuera defamatorio.

El juez del caso, Jed Rakoff, dijo que el juicio puede comenzar el 3 de febrero si Palin, de 57 años, se recupera para entonces.

No es la primera vez que Palin, que fue candidata a la vicepresidencia por el Partido Republicano, se infecta de COVID-19. Ha alentado a las personas a no vacunarse y el mes pasado señaló en un discurso en Arizona que “será por encima de mi cadáver que me obliguen a vacunarme”.

Cuando se anunció por primera vez que Palin había arrojado positivo en una prueba casera, Rakoff dijo: “Ella, por supuesto, no está vacunada”.

Las pruebas adicionales realizadas por la mañana también dieron positivo, dijo el abogado de Palin al tribunal.

“Como ha dado positivo tres veces, voy a asumir que es positiva”, dijo el juez.

Rakoff señaló que las reglas de la corte le permitirían regresar al tribunal el 3 de febrero, incluso si todavía da positivo, siempre y cuando no tenga síntomas. Si presenta síntomas, un médico que presta servicios a los tribunales puede examinarla, dijo.