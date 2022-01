EEUU media en crisis política de Honduras, previa a asunción de Xiomara Castro

Actualiza con contexto, detalles ///Tegucigalpa, 25 Ene 2022 (AFP) - Honduras buscaba una salida a la crisis política que generó la elección paralela de dos presidentes del Congreso, a menos de 48 horas de que la izquierdista Xiomara Castro asuma el poder y bajo la atenta mirada de Estados Unidos."Hacemos un llamado a los políticos para que mantengan la calma, participen en el diálogo, se abstengan de la violencia y de la retórica provocativa", dijo el lunes Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estado Unidos, en Washington.El control del Parlamento es clave para los planes de lucha contra la corrupción y reforma política de Castro, en un país golpeado por la pobreza, la migración y el narcotráfico.La crisis inició el viernes, cuando un grupo de legisladores del partido de Castro, Libertad y Refundación (Libre), desestimó la propuesta de la presidenta electa de nombrar como jefe del Legislativo a Luis Redondo, miembro de la agrupación aliada Salvador de Honduras (PSH), cuyo apoyo fue clave para ganar las presidenciales.A contramano, una veintena de disidentes decidió respaldar a Jorge Cálix, cuya candidatura también tuvo el apoyo de las bancadas opositoras a Castro, en una sesión realizada entre golpes.El último domingo, en sesiones paralelas, tanto Cálix como Redondo fueron elegidos como presidentes del Congreso, en medio de acusaciones mutuas de incumplimientos legales. Libre expulsó a los disidentes."Dialoguemos. Si es preciso, repitamos la votación. Me someto cuando quieran al escrutinio de los diputados", planteó el lunes Cálix. "Si eso hace falta para recuperar la paz, hagámoslo". - EEUU cita a Redondo - Castro, la primera mujer que gobernará Honduras, asume la presidencia del país este jueves, y su juramentación debe estar a cargo, en principio, del jefe del Legislativo.La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha anunciado que participará en la ceremonia, que se realizará en el Estadio Nacional de la capital.Además de repetir la elección, también se deslizó la posibilidad de un tercer candidato de consenso."Alguien de la embajada americana se comunicó conmigo, y estaremos conversando con ellos", dijo el lunes Redondo en conferencia de prensa. Su elección como jefe del Legislativo ocurrió en el recinto del Parlamento, aunque con una mayoría de diputados suplentes.Cálix, en tanto, fue votado en una ceremonia en un club campestre en las afueras de Tegucigalpa, con el apoyo de 79 de 128 diputados titulares.No obstante, este lunes al menos dos diputados de Libre que lo apoyaron inicialmente se retractaron y anunciaron su respaldo a Redondo, cuando se instale este martes la primera legislatura en la Asamblea Nacional.Mientras Redondo presidirá la sesión presencial, Cálix ha convocado a otra paralela, virtual, vía Zoom. Según la prensa, Cálix también fue llamado por la embajada de Estados Unidos en Honduras, aunque él no estuvo disponible para ratificar la información. La delegación diplomática tampoco confirmó la versión.Según declaraciones a la prensa del diputado disidente Yahvé Sabillón, la noche del lunes se reunieron representantes de Cálix y Redondo para buscar un acuerdo."Considero que Estados Unidos ha hecho un papel de árbitro para que las aguas puedan bajar", dijo Humberto Reyes, quien se manifestaba en los exteriores del Parlamento, en una movilización de respaldo a Redondo.Price indicó que la elección del líder del Congreso es una "decisión soberana de Honduras". - Una tercera vía - "Estados Unidos está reuniéndose probablemente con los dos sectores para proponer una solución que pudiera terminar por reconocer a Redondo o buscar una tercera opción", dijo a la AFP el sociólogo y excatedrático de la Universidad Nacional, Pablo Carías.Cálix aseguró este lunes que la presidencia del Congreso le corresponde a Libre, por haber sido el partido que más legisladores obtuvo, y no PSH. Sostuvo que no ha traicionado a su partido y que siempre respaldará la agenda política de Castro.Xiomara ganó los comicios gracias a una alianza con el PSH, a cambio de nombrar a su candidato presidencial, Salvador Nasralla, como vicepresidente."Las Fuerzas Armadas están preparadas ya para la toma de posesión de Luis Redondo" en el Congreso, aseguró Nasralla a la AFP. La presidenta electa acusa a los disidentes de su partido de aliarse con el Partido Nacional (PN, del presidente saliente Juan Orlando Hernández) para impedirle cumplir las transformaciones que prometió durante la campaña presidencial."Xiomara cuenta con la fuerza de la población, con una capacidad de movilización frente a una economía oscura de la corrupción y el narcotráfico, un grupo que le quiere disputar el poder", consideró Carías.Hernández ha sido señalado por fiscales de Nueva York de mantener vínculos con el narcotráfico. Su hermano, el exdiputado Juan Antonio "Tony" Hernández cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos, por ese delito. Ambos niegan los cargos.mav/lm/mas -------------------------------------------------------------