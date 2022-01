Lunes, 24 de enero de 2022 (04.00 GMT)

EEUU RUSIA Blinken promete una respuesta severa ante cualquier incursión rusa en Ucrania Washington (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, amenazó este domingo con una respuesta "ágil y severa" si "una sola fuerza adicional rusa" entra en territorio ucraniano de forma agresiva, tras la confusión generada esta semana por las palabras del presidente Joe Biden. "Si una sola fuerza adicional rusa entra en Ucrania de forma agresiva, se producirá una respuesta ágil, severa y unida por parte de Estados Unidos y de Europa", indicó el jefe de la diplomacia estadounidense en una entrevista con el canal CNN. UCRANIA CRISIS RUSIA Rusia rechaza la acusación de querer instalar un régimen prorruso en Kiev Moscú (EFE).- Rusia rechazó este domingo rotundamente las acusaciones de instigar la crisis ucraniana, en particular, a través de supuestos planes para derrocar al actual Gobierno, y culpó a Occidente de desinformar para elevar las tensiones en torno a la antigua república soviética. "Instamos a Foreign Office a que deje de difundir tonterías", señaló el Ministerio de Exteriores ruso en su primera reacción a las informaciones de Exteriores británico sobre la intención de Moscú de instalar un líder prorruso en Kiev. Londres afirmó este sábado tener información que indica que Rusia pretende instalar un dirigente prorruso en Kiev mientras considera invadir y ocupar Ucrania. EEUU UCRANIA EEUU reduce el personal de su embajada en Ucrania y recomienda dejar el país Washington (EFE).- Estados Unidos ordenó este domingo la salida de Ucrania de las familias de los empleados en su embajada en el país, y autorizó la marcha del personal no esencial ante la "amenaza continuada de una acción militar por parte de Rusia".Así lo subraya el Departamento de Estado en un comunicado en el que recomendó asimismo a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país."Hay informes de que Rusia está planeando una acción militar significativa contra Ucrania y las condiciones de seguridad, particularmente en las fronteras de Ucrania, en Crimea y en las zonas del este de Ucrania controladas por Rusia son "impredecibles" y se pueden "deteriorar" sin aviso, advirtió el departamento de exteriores estadounidense. EEUU RUSIA EEUU aconseja a sus ciudadanos no viajar a Rusia ante tensión actual Washington (EFE).- Estados Unidos recomendó este domingo a sus ciudadanos que no viajen a Rusia ante la tensión actual con Ucrania, justo después de haber hecho la misma recomendación para ese país y de ordenar que lo abandonen las familias de su personal diplomático.En un comunicado, el Departamento de Estado coloca a Rusia en el nivel 4 de sus recomendaciones de viaje, es decir, recomienda a sus ciudadanos que no se trasladen a ese país y entre las razones que aduce está la de que haya "hostigamiento" contra ellos. UCRANIA CRISIS UE abordará crisis ucraniana con Blinken y disposición de sancionar a Rusia Bruselas (EFE).- Los ministros de Exteriores de la UE hablarán este lunes con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, sobre los últimos contactos que este ha mantenido con Rusia sobre la crisis en Ucrania, cuando ya han dejado clara su disposición de sancionar rápidamente a Moscú si vuelve a atacar a su vecino. "Rusia ahora está centrada en el diálogo con Estados Unidos", indicó un alto funcionario comunitario, sobre la situación de los contactos diplomáticos que se llevan a cabo para evitar un nuevo conflicto en Ucrania. La Unión Europea (UE), que no quiere quedar descolgada de las discusiones sobre seguridad en su propio territorio, invitará a Blinken a unirse por videoconferencia a la reunión de los titulares de Exteriores. HONDURAS PARLAMENTO Crisis en Honduras por la elección de dos directivas para el Parlamento Tegucigalpa (EFE).- La nueva crisis política que vive Honduras derivó este domingo en la elección de dos juntas directivas en propiedad en el Parlamento, una en la sede del legislativo, y otra en las afueras de Tegucigalpa, a cuatro días de que la nueva presidenta electa del país, Xiomara Castro, asuma el poder. El júbilo que vivía Honduras desde el 28 de noviembre por el triunfo arrollador de Xiomara Castro, líder del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), con 1,7 millones de votos, se ha convertido en un descontento, repudio e incertidumbre y el asomo de brotes de violencia. La crisis viene motivada por divisiones entre los diputados del partido de Xiomara Castro CORONAVIRUS ========== EEUU Los antivacunas de EEUU emulan a Luther King para reclamar "libertad médica" Washington (EFE).- La misma semana en que se celebró en Estados Unidos el Día de Martin Luther King, miles de personas contrarias a los mandatos de vacunas y de llevar mascarillas en EE.UU. emularon al defensor de los derechos de los negros con una gran manifestación este domingo en Washington para reclamar "libertad médica". Provenientes de todos los rincones del país y arengados por las voces más destacadas del mundo antivacunas en EEUU -incluido Robert F. Kennedy Jr., sobrino del presidente John F. Kennedy e hijo del senador Robert Kennedy), los manifestantes se citaron en el céntrico National Mall de la capital estadounidense. PROTESTAS Unos 70 detenidos tras protesta en Bruselas contra restricciones covid Bruselas (EFE).- Unas 70 personas fueron detenidas en la manifestación de este domingo en Bruselas contra las restricciones sanitarias adoptadas por la pandemia, en la que según la policía participaron 50.000 personas y medio millón según los organizadores, y que concluyó con disturbios y escenas de violencia en el barrio europeo. Aunque la marcha en sí transcurrió en calma, esta quinta y más concurrida manifestación de las convocadas en los últimos dos meses en Bruselas por los mismos motivos concluyó con disturbios en el parque del Centenario y en calles aledañas, en las que se encuentran los principales edificios de las instituciones europeas. Al final del acto se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, con el resultado de al menos tres agentes y doce manifestantes heridos, aunque no de gravedad, según informó la policía de Bruselas. RUSIA Rusia registra un nuevo máximo de contagios de covid-19, con más de 60.000 casos Moscú (EFE).- Rusia registró en las últimas veinticuatro horas 63.205 nuevos contagios de covid-19, un nuevo máximo desde el estallido de la pademia, que se produce en medio de la propagación de la variante ómicron por el país, informaron las autoridades locales. Pese al aumento de los contagios en los últimos días, se mantiene la tendencia a la baja de las muertes causadas por la enfermedad infecciosa -679 en la última jornada- que llegaron a superar el millar durante varios meses. El Gobierno anunció esta semana que sus instituciones vuelven al teletrabajo, al igual que en marzo de 2020, en un intento de frenar el avance de la nueva ola de coronavirus. ------------- YIHADISTAS SIRIA Kurdos controlan cárcel del EI en Siria tras 4 días de choques y 200 muertos El Cairo (EFE).- Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza liderada por kurdos, lograron controlar tras cuatro días de choques una cárcel para yihadistas del Estado Islámico (EI) en el noreste de Siria, donde se produjeron dos motines que se saldaron con más de 200 muertos, en la considerada mayor operación del grupo en el país desde 2019. "Ahora la situación está bajo el control de nuestras fuerzas, que han iniciado una depuración masiva", anunciaron las FSD en un comunicado en el que aseguraron que habían desplegado a unos 10.000 efectivos para recuperar la prisión de Geweran, situada en la ciudad de Al Hasaka. La fuente aseguró que desde que tuvo lugar un primer motín, el pasado jueves, han muerto en los enfrentamientos 27 de sus combatientes y más de 175 miembros del EI. ARMENIA CRISIS Dimite el presidente armenio Armen Sarkisián Tiflis (EFE).- El presidente de Armenia, Armen Sarkisián, anunció este domingo su dimisión por carecer de facultades para influir en la política interior y exterior del país. "Estamos viviendo en una realidad (...) en la que el presidente no puede poner su veto a las leyes que considera inconvenientes para su pueblo y el Estado", dijo Sarkisián, nombrado por el Parlamento en marzo de 2018, en un mensaje difundido en la web de la Presidencia armenia. La dimisión del mandatario, de 68 años, se produce en medio de tensiones con el Gobierno liderado por el primer ministro, Nikol Pashinián, a quien Sarkisián urgió a abandonar el poder después de la derrota del país en la guerra de Nagorno Karabaj con Azerbaiyán. PERÚ REFERÉNDUM Castillo dice que Perú "necesita ser refundado" y defiende reforma constitucional Lima (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó este domingo que "el país necesita ser refundado ante una evidente crisis", al criticar que el Congreso opositor haya aprobado una ley para limitar la convocatoria a un referéndum en temas de reforma constitucional. A través de su cuenta en Twitter, Castillo afirmó que "no permitiremos que se vulnere la participación política de los peruanos, menospreciando, condicionando y sometiendo su voluntad a merced del parecer único del Congreso". El jefe de Estado señaló que el Congreso "con el objetivo de atentar contra la voluntad popular, aprobó una ley que mutila el derecho al referéndum y que reclama una Asamblea Constituyente". COLOMBIA CONFLICTO Colombia inicia año electoral con 9 asesinatos de líderes sociales y masacres Bogotá (EFE).- Al asesinato de nueve líderes sociales en este comienzo de año electoral se le ha sumado en Colombia una serie de masacres que muestran una "degradación de la violencia", según alertaron este domingo diversas organizaciones. Las cifras de 2021, aunque inferiores a las de 2020 en términos de asesinatos de líderes sociales , siguen alertando, sobre todo en el caso de las masacres, que sí fueron superiores a las de 2020 y se cometieron 96 con 335 víctimas. Este año sigue la misma tendencia: en 20 días se han cometido 10 masacres, según la organización Indepaz. BURKINA FASO MOTÍN El Gobierno de Burkina Faso impone un toque de queda tras el motín militar Uagadugú (EFE).- El Gobierno de Burkina Faso impuso este domingo un toque de queda nocturno después de una jornada de gran tensión en la que se registraron disparos en varios cuarteles militares del país, fruto de un supuesto motín para exigir mejoras para las Fuerzas Armadas. El toque de queda, que fue anunciado a la población a través de la televisión pública RTB, se extenderá para todo el territorio entre las 20 horas (misma hora GMT) de este domingo y las 05.30 de la madrugada del lunes. El Gobierno de Roch Marc Christian Kaboré -el presidente de Burkina Faso desde finales de 2015- busca así mantener el control de la situación en el país. MALI TERRORISMO Atacada con disparos de mortero una base de la ONU en Mali Bamako (EFE).- La misión de la ONU en Mali (Minusma) recibió este domingo un ataque con mortero en su base de Menaka, en el norte del país, sin que de momento se haya informado de posibles víctimas.Según explicaron a Efe fuentes de seguridad y de la Minusma, el campamento fue objeto de varios disparos de proyectiles de mortero a las cinco de la tarde hora local (17.00 GMT).El ataque se produjo después de que el sábado el campamento de la misión francesa antiterrorista Barkhane en Gao, situado a unos 300 kilómetros de Menaka, recibiera otro parecido también con disparos de mortero, que causaron la muerte de un militar galo y otros nueve heridos. EEUU TIROTEO Cuatro muertos en un tiroteo en California (EEUU) relacionado con bandas Washington (EFE).- Cuatro personas han muerto y una ha resultado herida en un tiroteo en una vivienda de Inglewood, al sur de Los Ángeles (California, EEUU), en un suceso que podría estar relacionado con bandas criminales de la zona.Según los datos que publica Los Ángeles Times, el tiroteo se produjo en la madrugada del domingo. Tres personas murieron en el acto y dos heridos fueron trasladados al hospital, donde falleció una cuarta víctima. El superviviente, según la cadena ABC, tiene antecedentes y pertenece a una banda de la zona. int-mmg/amd/ics