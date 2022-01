Fracción opositora pide extensión de plazos para recolectar firmas contra Maduro

Los promotores del referendo revocatorio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitaron este lunes extender el plazo para recolectar las 4,2 millones de firmas requeridas para activar el mecanismo, luego que la autoridad electoral impusiera condiciones que lo hacían inviable.

"Hemos hoy introducido, de manera formal, un documento que nos permite impugnar o solicitar la revisión de todo el cronograma electoral, estamos en contra del cronograma electoral establecido", dijo a periodistas Nicmer Evans, integrante del Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), a su salida del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE anunció el viernes pasado que la recolección de firmas para activar el revocatorio -20% del padrón electoral de cada estado- se realizará el próximo miércoles en un plazo de 12 horas en 1.200 centros. Analistas, opositores e incluso miembros del propio ente señalaron que es inviable llevar a cabo el proceso en esas condiciones.

"Ni siquiera la rectora Tania D'Amelio [cercana al chavismo] nos pudo explicar cuál es el procedimiento de recepción de la gente, no saben si son cuatro huellas, no saben si es una firma, no saben si se tiene que tomar el tiempo para poder registrar los datos de la cedula de identidad", indicó Evans tras reunirse con parte del directorio.

"Ellos mismos no saben hoy, a esta hora, cómo se recibe a la gente para poder hacer la recepción de la solicitud", siguió.

Mover, que aún no cuenta con el apoyo expreso de los más grandes partidos de oposición, espera una respuesta a su solicitud "lo más pronto posible" y antes del miércoles. El CNE, sin embargo, ha anunciado en redes que, hasta el momento, continúa adelante con el cronograma propuesto.

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dijo que pedirá el listado final de las personas que pidan revocar a Maduro.

"Si una persona tiene el derecho de pedir que sea revocada una persona, el que está siendo sujeto de esa solicitud tiene el derecho a saber quiénes son", indicó el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, en una rueda de prensa.

La Constitución prevé que cualquier funcionario electo por voto popular puede ser removido de su cargo a través de un revocatorio, una vez cumplida la mitad de su período.

El único revocatorio que prosperó lo enfrentó el fallecido Hugo Chávez en 2004 y lo superó con una aplastante victoria. Ese año, el chavismo divulgó una lista que, según denuncias, fue utilizada por el gobierno para purgar empresas públicas.

La oposición venezolana intentó en 2016 activar un referendo revocatorio contra Maduro, pero el proceso fue bloqueado por el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) después de un supuesto "fraude" en la recolección de las rúbricas.

