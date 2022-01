Museos convertidos en peluquerías en protesta por restricciones en Países Bajos

SHOTLIST ÁMSTERDAM, HOLANDA SEPTENTRIONAL, HOLANDA19 DE ENERO DE 2022FUENTE: AFPTV 1. Paneo de izquierda a derecha Cliente en la "barbería" del Museo Van Gogh se encuentra con el peluquero 2. SOUNDBITE 1 - Emilie Gordenker, directora del museo Van Gogh (inglés, 6 seg.): "Today, by great exception we have a nail bar behind me and we have a barber." 3. Primer plano Cartel electrónico de publicidad del Museo Van Gogh como peluquería.4. Plano general peluquero corta el cabello del cliente dentro de la exposición del Museo Van Gogh5. Plano medio peluquero corta el cabello del cliente dentro de la exposición del Museo Van Gogh6. Plano de apoyo: Plano general peluquero corta el cabello del cliente dentro de la exposición del Museo Van Gogh 7. SOUNDBITE 2 - Emilie Gordenker, directora del museo Van Gogh (inglés, 14 seg.): "En este país, nuestro gobierno ha dicho que los salones de manicura, barberías, peluquerías y gimnasios pueden abrir, pero el sector cultural está cerrado. Y queríamos dejar claro que la visita a un museo es una visita segura y que debemos estar abiertos" "In this country our government has said that nail bars and barbers, hairdressers and gyms can all open but the cultural sector is closed. And we wanted to make the point that a museum visit is a safe visit and we should be open." 8. Plano de apoyo: Plano general peluquero rocía el cabello del cliente con agua dentro de la exposición del Museo Van Gogh 9. Plano de apoyo: Plano general Autorretrato original de Van Gogh para mujeres que se hacen las uñas. 10. SOUNDBITE 3 - Emilie Gordenker, Directora del museo van gogh (inglés, 13 seg.): "The mayor called me last night and she said she's not permitting this. We expect to get a warning at some point after which we will have to close but we wanted to make this point very badly so here we are. " 11. SOUNDBITE 4 - Max Smit, cliente (32 años, inglés, 7 seg.): "Desde luego son pro-vacunas y también soy pro cultura, por eso estoy aquí" "Of course I am pro-vaccines, and I am also pro-culture, so that's why I'm here." 12. Primer plano peluquero rocía el cabello del cliente con agua dentro de la exposición del Museo Van Gogh13. Plano general Las mujeres se hacen las uñas dentro de la exposición del Museo Van Gogh14. Plano medio mujer tiene sus uñas hechas dentro de la exposición del Museo Van Gogh15. Plano general fuera del Museo Van Gogh en Amsterdam