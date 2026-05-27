CVC vende su 13,8% en Naturgy por 3.821 millones, con un descuento del 4,6%, y sale de la energética

CVC ha vendido su participación del 13,8% en Naturgy por 3.821,4 millones de euros mediante una colocación privada de un paquete del 11,08% del capital y la liquidación de otro 2,72% que poseía en derivados.

Según un comunicado remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Goldman Sachs Bank Europe, que ha actuado como agente colocador, ha vendido las acciones de CVC en Naturgy a un precio de 28,55 euros por título, con un descuento del 4,6% respecto al precio al que cerraron ayer las acciones de la energética (29,94 euros).

PUBLICIDAD

La operación se ha realizado por cuenta de Rioja Acquisition -vehículo a través del que CVC controlaba su participación en la primera gasista y tercera eléctrica del país-, mediante un proceso de colocación acelerada de un paquete de 107,47 millones de acciones de Naturgy, representantivas del 11,08% del capital social de la compañía, a razón de 28,55 euros por acción. Por la venta de este paquete accionarial, CBC recibirá ingresos brutos de casi 3.068,3 millones de euros.

Los títulos de Naturgy cerraron este martes a un precio de 29,94 euros, tras repuntar un 0,74% en la jornada. CVC ha aprovechado así una cotización del valor en máximos en los últimos años, tras acumular una revalorización de más del 15% en lo que va de 2026, para salir de una compañía en la que desembarcó en 2018.

PUBLICIDAD

La colocación se ha dirigido a inversores institucionales y, como suele ser habitual en este tipo de operaciones, ha conllevado descuento sobre los precios de mercado, en este caso del 4,6%.

Además de la venta del 11,08% de las acciones, CVC ha liquidado determinadas operaciones con derivados preexistentes con Goldman Sachs Bank Europe SE, en calidad de contraparte de cobertura ('hedge counterparty'), representativas del 2,72% del capital social de Naturgy, por 753,18 millones de euros.

PUBLICIDAD

Esta operación sobre acciones se liquida de forma simultánea a la colocación, con lo que, tras la finalización de ambas operaciones, CVC ha vendido su paquete completo del 13,8% del capital de Naturgy.

SALIDA TRAS BLACKROCK/GIP

PUBLICIDAD

CVC sigue así los pasos de BlackRock/GIP, que en marzo culminó también su marcha del capital de Naturgy con la venta del 11,4% que le restaba, en una desinversión que inició ya en diciembre al desprenderse de un 7,1%.

En 2018, el fondo de inversión, de la mano de Alba, entró en el capital de la entonces Gas Natural Fenosa con la compra a Repsol de un 20% del capital por un importe de unos 3.916 millones de euros, a un precio de 19 euros por acción.

PUBLICIDAD

De hecho, en diciembre, CVC y el vehículo inversor de la familia Alba ya rompieron el pacto parasocial que mantenían en la participación en Naturgy, allanando así el camino a una posible salida del capital de la energética.

Con estos movimientos, el accionariado de Naturgy cuenta con CriteriaCaixa como primer accionista, después de que con la salida de BlackRock/GIP en marzo aprovechara para fortalecer su posición adquiriendo un 2,5% y elevando su participación al 28,5%.

PUBLICIDAD

Por detrás del brazo inversor controlado por La Caixa se sitúan el fondo australiano IFM, con el 15,5%; Alba, que posee un 5%, y la argelina Sonatrach (4,1%).

CONSEJO, TRAS EL BAILE ACCIONARIAL

PUBLICIDAD

Con todos estos movimientos, otro de los interrogantes que deberá afrontar la compañía será una remodelación en su consejo de administración tras este baile en su accionariado.

El pasado mes de marzo, su junta ya ratificó cambios en su órgano rector, aunque fueron propuestos antes de la salida definitiva de BlackRock/GIP de su capital, con la venta del 11,4% que todavía poseía, abandonando también su consejo, y de que CriteriaCaixa reforzara su participación.

PUBLICIDAD

En ellos se consolidó el paso de dos a tres representantes del fondo australiano IFM, con Lars C. Bespolka ratificado como nuevo miembro del órgano rector en su representación. También se dio luz verde a la reelección como consejeros de Jaime Siles y Ramon Adell.

El consejo de Naturgy actual cuenta con 13 miembros -los estatutos de la compañía establecen que puede tener un mínimo de 11 miembros y un máximo de 16-. De hecho, por CVC ocupan actualmente un asiento en el órgano de la energética Javier de Jaime Guijarro y Marta Martínez.