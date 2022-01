Los trabajadores LGBT en EE.UU. ganan un 10 % menos que la media

Washington, 19 ene (EFE).- Los trabajadores de la comunidad LGBT en Estados Unidos ganan salarios un 10 % inferiores a la media de empleados del país, denunció este miércoles un informe de la organización Human Rights Campaign. Un estudio realizado a 7.000 empleados LGBT con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales arrojó que su ingresos medios son de 900 dólares semanales, aproximadamente un 90 % de los 1.001 dólares que gana un trabajador promedio en Estados Unidos. "Las personas de color LGBTQ+, las mujeres y los hombres transgénero y las personas no binarias ganan incluso menos en comparación con el trabajador típico" destacó Human Rights Campaign, una de las mayores ONG defensoras de la comunidad LGBT. Las mujeres LGBT ganan unos 875 dólares semanales de promedio, las personas LGBT de color unos 800 dólares, los indígenas unos 700 dólares, los hombres trans también 700, y las mujeres trans unos 600 dólares. La organización dijo que es probable que la brecha salarial de las personas LGBT sea "potencialmente mayor", ya que el estudio solo toma datos de trabajadores a tiempo completo. "Aunque no evaluamos las razones subyacentes de esta disparidad, es probable que la discriminación esté jugando un papel", concluyó Human Rights Campaign en su informe. El informe subrayó que antes de la pandemia de covid-19, una de cada diez personas LGBT estaba desempleada, en comparación con una de cada veinte de personas heterosexuales. Human Rights Campaign hizo un llamado a las autoridades para desarrollar políticas que "fortalezcan las protecciones existentes y combatan aún más las prácticas discriminatorias". Según un análisis del Instituto Williams de 2019, aproximadamente el 22 % de los adultos LGBT en Estados Unidos vive en la pobreza, en comparación con un 16 % estimado de los adultos heterosexuales y cisgénero.