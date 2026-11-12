La UE acuerda aumentar en 120 millones los derechos gratuitos de emisión de CO₂ hasta 2030

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Bruselas, 12 nov (EFE).- El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo llegaron este jueves a un acuerdo político para la concesión de unos 120 millones de derechos de emisión adicionales gratuitos del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE para la industria entre 2026 y 2030.

El pacto, que aún debe ser oficializado por las dos instituciones, hace referencia a los sectores industriales sujetos a los parámetros de referencia de calor y combustible del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, en el que se necesita un derecho de emisión por cada tonelada de CO2 emitida, explicaron el Consejo y el Parlamento en sendos comunicados.

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El acuerdo se enmarca en una revisión para ayudar a los sectores de la UE con un uso intensivo de energía a mantener su competitividad y protegerlos de la fuga de carbono, al tiempo que se sigue apoyando la descarbonización.

Los colegisladores acordaron aumentar la asignación gratuita para los sectores con un elevado consumo energético que corren el riesgo de sufrir "fuga de carbono" (deslocalización industrial a países no pertenecientes a la UE con normativas climáticas menos estrictas), lo que supone un "colchón de seguridad" total de aproximadamente 120 millones de derechos de emisión gratuitos.

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El acuerdo provisional se basa en la propuesta de la Comisión de poner a disposición unos 88 millones de derechos de emisión para su asignación gratuita con arreglo a las normas vigentes del régimen de comercio de derechos de emisión.

Los negociadores de ambas instituciones añadieron a esta suma otros 28 millones de derechos de emisión que no se habían asignado anteriormente debido a que las instalaciones no cumplían las condiciones del régimen, en concreto obligaciones relativas a las auditorías de eficiencia energética o a los planes de neutralidad climática.

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Asimismo, acordaron prestar apoyo específico reservando 5 millones de derechos de emisión entre 2026 y 2030 para proteger a los sectores altamente expuestos y con un uso intensivo de energía del riesgo de fuga de carbono.

Los derechos de emisión que no se utilicen en el marco de esta medida se destinarán a apoyar inversiones a través del Fondo de Modernización y a impulsar la innovación en los sectores del régimen de comercio de emisiones mediante el Fondo de Innovación comunitario, detallaron.

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El acuerdo provisional deberá ahora ser refrendado por el Consejo y el Parlamento. A continuación, ambas instituciones lo adoptarán formalmente tras su revisión jurídico-lingüística y, una vez adoptado, la Comisión aprobará las normas de aplicación relativas al cálculo de los valores de referencia para la calefacción y los combustibles.

Este expediente forma parte de la hoja de ruta 'Una Europa, un mercado', cuyo plazo de finalización está previsto para el primer trimestre de 2027.

Esta revisión, presentada por la Comisión en julio de 2026, aborda las preocupaciones planteadas por la industria y los Estados miembros en relación con la reducción de la asignación gratuita tras la actualización periódica de los valores de referencia del sistema de comercio de emisiones para el calor y los combustibles correspondiente al período 2026-2030, que tuvo lugar en junio. EFE

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