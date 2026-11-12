Agencias

Gobierno chileno anuncia acuerdo solo con algunos camioneros y pide levantar paro

Guardar

Santiago de Chile, 12 nov (EFE).- El Gobierno chileno anunció este jueves un acuerdo para levantar el paro con algunas de las organizaciones de pequeños y medianos transportistas que desde el martes pasado tiene bloqueadas de manera parcial las principales rutas del país, en protesta por el alza sostenido del precio de los combustibles.

"Hemos llegado a un acuerdo con los dirigentes aquí presentes y sus bases para poner fin a la paralización que ha enfrentado el país los últimos días. Chile necesita la tranquilidad para seguir creciendo y avanzando", afirmó el ministro chileno del Interior, Claudio Alvarado, desde el palacio La Moneda.

PUBLICIDAD

El acuerdo se alcanzó con organizaciones como Fuerza del Norte y la Confederación de Dueños de Camiones de la zona Centro-Sur, pero otros muchos gremios rechazaron la propuesta del Ejecutivo y decidieron no levantar el paro. EFE

Últimas Noticias

Kase.O apoya a manifestantes en España desde los Latin Grammy: "No paren de expresarse"

Infobae

Jueza de Miami condena a dos años de prisión a un hombre que amenazó al secretario Rubio

Infobae

El grupo de cosméticos Natura reduce en un 81 % sus pérdidas interanuales hasta septiembre

Infobae

La UE acuerda aumentar en 120 millones los derechos gratuitos de emisión de CO₂ hasta 2030

Infobae

Alejandro Blanco: "Para quitarle la final del Mundial a España me lo tienes que explicar despacio"

Alejandro Blanco: "Para quitarle la final del Mundial a España me lo tienes que explicar despacio"