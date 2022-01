México entrega primeras actas de nacimiento a personas trans en el exterior

Ciudad de México, 19 ene (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México entregó este miércoles las primeras actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género en oficinas consulares del país en Estados Unidos. En un evento desde la Ciudad de México, Jaime Vázquez Bracho, director general de Servicios Consulares, explicó que, a partir de este día, las personas trans migrantes podrán tener sus documentos de identidad sin necesidad de venir a México. Detalló que la nueva normatividad, que entra en vigor a partir de hoy, permitirá a 67 consulados y 80 embajadas en el mundo expedir actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género, de manera confidencial expedita y sin necesidad de acreditar ninguna prueba ni promover un litigio de manera previa. Esto, dijo, significa que las personas trans podrán acudir a los consulados de México en el exterior a expedir su acta de nacimiento que valide el género con el que se identifican. Vázquez Bracho apuntó que más que un documento que reconoce derechos, esto "es la reivindicación de una lucha histórica contra sistemas jurídicos y sociales que han condenado a las personas trans a situaciones de violencia y discriminación". Afirmó que estos documentos, más que una identificación, son habilitantes de derechos "que abren las puerta para que mexicanas y mexicanos puedan integrarse plenamente a las sociedades donde viven". En el acto, el canciller Marcelo Ebrard aseveró que este era un momento "histórico" para el país y un "acto de justicia" que tiene un impacto expansivo para acabar con los discurso de odio hacia la comunidad LGBT. Y afirmó que con el nuevo documento "se contribuirá a proteger sus derechos". Jacqueline Castillo, una mexicana trans que recibió este día su acta de nacimiento en el consulado de Orlando, Florida, agradeció por hacer su sueño realidad. "No solo mi sueño, sino el de tantas amigas y compañeras que murieron reprimiendo su verdadero yo", puntualizó en un enlace desde la ciudad estadounidense. Recordó que hace tiempo le fue negado su pasaporte mexicano pues no contaba con un documento que confirmara su identidad como persona trans. En tanto, Mateo Acosta, un hombre trans mexicano, expresó a través de un video su felicidad pues, dijo, tras una década de vivir en Estados Unidos "finalmente puedo tener los documentos de mi país que validen mi identidad". Dijo que esto significa un alto a la discriminación y aseguró que para él su nuevo documento representa la posibilidad de poder votar por primera vez en las elecciones de su país "pero para muchas otras personas, esto puede llegar a ser lo que les salva la vida", zanjó. En tanto, Juan Pablo Delgado, representante de la organización de derechos humanos Amicus, señaló que la expedición de las actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género en la SRE es un asunto que tomó cinco años de "litigios e incidencia". Finalmente, la diputada trans Salma Luévano señaló que este es el primero de muchos pasos y pidió que ahora México sea un ejemplo y expida el primer pasaporte cocasillero para personas no binarias. EFE csr/mqb/cfa (foto)