Detienen a exsenador haitiano buscado por asesinato de Moïse

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — La Policía Nacional de Haití informó el sábado que un exsenador buscado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse ha sido detenido en Jamaica.

El portavoz policial Gary Desrosiers dijo a The Associated Press que John Joel Joseph estaba bajo custodia. No hubo más información disponible por el momento.

Mientras tanto, la superintendente de policía de Jamaica, Stephanie Lindsay, dijo a la AP que otras personas fueron arrestadas junto con Joseph y que las autoridades estaban tratando de determinar si eran miembros de su familia. Precisó que fueron arrestados antes del amanecer del sábado, pero se negó a dar otros detalles.

“No compartimos más información por más de una razón”, afirmó.

Joseph es un político haitiano y opositor del partido Tet Kale al que pertenecía Moïse. Es el segundo sospechoso arrestado en Jamaica. A fines de octubre, las autoridades de Jamaica arrestaron al exsoldado colombiano Mario Antonio Palacios Palacios, quien fue extraditado recientemente por Estados Unidos y está a la espera de otra audiencia judicial.