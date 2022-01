El PSOE acuerda limitar la representación de las corrientes de opinión "exclusivamente" a los Congresos Federales

07-01-2022 Pedro Casares en el Comité Federal. POLITICA PSOE



El Comité Federal aprueba el nuevo Reglamento que eleva del 20 al 30% los apoyos necesarios para que prospere una enmienda en un Congreso



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El PSOE ha aprobado el nuevo Reglamento del partido que incluye una limitación a la representación de las corrientes de opinión que haya en el partido y las restringe "exclusivamente" a los Congresos Federales. Además, eleva del 20 al 30 por ciento los apoyos necesarios para que prospere una enmienda en un congreso del PSOE y adelanta en 15 días el plazo para convocar el Congreso Federal, de 60 a 45 días.



Pedro Sánchez reunió ayer el Comité Federal del partido en Madrid, de manera semipresencial, para respaldar al candidato de Castilla y León, Luis Tudanda, en su aspiración a presidir el Gobierno regional. Pero el orden del día incluyó más cuestiones, entre ellas, la aprobación del nuevo Reglamento del partido, que desarrolla los Estatutos salidos del 40 Congreso, la nueva Comisión Federal de listas y las bases económicas para realizar los presupuestos del partido.



Estos tres últimos puntos se votaron de manera conjunta, según han informado a Europa Press fuentes de Izquierda Socialista, quienes han criticado que no se votaran por separado. Además, han lamentado que no les dieran la palabra en la reunión de ayer, a pesar de haberla pedido, para poder exponer su punto de vista con relación a las nuevas normas.



Las mismas fuentes lamentan que el nuevo Reglamento limite tanto su representación oficial y la circunscriba solo al Congreso Federal y se preguntan si esto significa, según aseguran, que no podrán tener representación como tal ni en los órganos locales, provinciales ni autonómicos o insulares.



IZQUIERDA SOCIALISTA CREE QUE SE LIMITA SU ACCIÓN POLÍTICA EN EL PSOE



Izquierda Socialista ha realizado, además, una comparativa del Reglamento que desarrollaba los Estatutos del 39 Congreso Federal con relación al Reglamento aprobado ayer y que desarrolla los Estatutos del 40 Congreso en la que, afirman, se comprueba cómo limitan su "acción política" dentro del partido.



Según esta comparativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, se incluye un nuevo punto en el artículo 12, en el que se afirma que "las corrientes de opinión tendrán representación exclusivamente en el Congreso Federal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4.1 de los Estatutos Federales".



De esta forma restringen su participación, según lamentan, ya que en el Reglamenteo anterior, el artículo 14 decía que al Congreso Federal asistiría también "una representación de cada organización sectorial, de Juventudes Socialistas y de las corrientes de opinión según el artículo 26 de los Estatutos del 39 Congreso".



Ya en los Estatutos aprobados en el 40 Congreso, se especificaba que las deliberaciones de una corriente debían comunicarse al Comité Federal, mientras que antes esta información se podía elevar a los órganos del partido con los Estatutos salidos del 39 Congreso.



Ahora esto mismo se recoge también en el Reglamento lo que, a juicio de Izquierda Socialista, es como negar a la corriente su naturaleza representativa territorialmente. Con la nueva regulación, afirman, "los ámbitos locales, provinciales y autonómicos e insulares no tendrán conocimiento de las reflexiones y propuestas de la corriente, que se ven limitadas a la Ejecutiva Federal".



SE REDUCE EL PLAZO PARA CONVOCAR EL CONGRESO FEDERAL



El nuevo Reglamento también reduce el plazo de convocatoria del Congreso Federal. Así, señala que "en la convocatoria se establecerá la fecha de la elección de la Secretaría General y se determinará las fechas y lugar de reunión con al menos 45 días de antelación". De esta manera, reduce en 15 días el plazo, ya que en el anterior Reglamento este plazo era de al menos 60 días.



También se restringe más la posibilidad de que prosperen las enmiendas que presenten los afiliados o las agrupaciones del partido. Ya que hasta ahora era necesario el 20 por ciento de los apoyos para que una enmienda o una propuesta al Congreso Federal pudiera pasar los filtros.



Sin embargo, en el nuevo Reglamento, solo pasarán las enmiendas que alcancen el 30 por ciento de apoyo en las asambleas municipales y de distrito para que puedan ser estudiadas en la respectiva convención precongresual, que son las que se celebran antes del Congreso para decidir qué enmiendas se envían a éste. Y también en estas necesitarán un apoyo del 30 por ciento de los delegados, frente al 20 por ciento actual, para que lleguen al Congreso Federal.



Y lo mismo ocurre una vez que las propuestas se debatan en el Congreso Federal y se emita un Dictámen de la Comisión correspondiente, ya que "aquellos delegados que no estén de acuerdo con el dictamen de la Comisión podrán mantener, para su debate en el Plenario, aquellas enmiendas presentadas que cuenten al menos con el 30 por ciento de los votos inscritos". Así lo especifica ahora la dirección del PSOE en el nuevo artículo 31 del Reglamento que han redactado. Ese filtro era antes del 20 por ciento de los apoyos.



El nuevo Reglamento también especifica el funcionamiento de las Comisiones que puede crear el Comité Federal, que ya se preveían en el anterior Reglamento, pero que ahora desarrollan con más precisión. Ahora, se precisa que los miembros de una Comisión harán sus propuestas por escrito al presidente de ésta y sus reuniones se celebrarán, preferentemente, el día anterior de la que celebre el Comité Federal.



Además, la nueva norma establece que "las Comisiones orientan, canalizan y aseguran la continuidad de las actividades del Comité Federal a través de la elaboración de informes, redacción de resoluciones y documentos, siguiendo las directrices emanadas del Comité Federal o para su ratificación posterior". Y añaden que en el desempeño de sus actividades, las Comisiones podrán recabar información, ayuda y colaboración de cualquier instancia del Partido y, en particular, de la Comisión Ejecutiva Federal.