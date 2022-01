Oppo lanza su primer móvil plegable Find N

HANDOUT - El Oppo Find N: una gran pantalla por delante, una gran cámara atrás. Foto: Oppo/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

El fabricante chino Oppo acaba de presentar el modelo Find N, el primer móvil plegable de su gama y destinado a competir con el Galaxy Fold de su rival Samsung. Sin embargo, el Find N se comercializará por el momento solo en China, y Oppo no ha nombrado aún fecha para el inicio de las ventas en Europa. Tanto en precio como en diseño, Oppo ha optado con el Find N por un camino diferente al recorrido por Samsung con su Fold, que es un dispositivo de mayor tamaño y más delgado. Cuando está plegado, el Find N presenta una pantalla exterior de 5,49 pulgadas que se extiende por toda la parte delantera y puede utilizarse como un teléfono inteligente normal. Al desplegarlo, la pantalla interior de 7,1 pulgadas de diagonal tiene una relación de aspecto casi cuadrada. El display de doce capas tiene una frecuencia de actualización de hasta 120 hercios y se supone que puede soportar hasta 200.000 movimientos de plegado sin sufrir daños. La bisagra consta de 136 piezas y no divide la pantalla con un borde acentuado, sino que crea una curva llamada "gota de agua" que no deja ningún borde visible. Así, cuando el dispositivo está plegado, solo se ve un pequeño espacio entre las dos partes del teléfono. Según Oppo, esta técnica de plegado contribuye a prolongar la vida útil de la pantalla. Los dos displays también pueden funcionar juntos. Al hacer fotos con la cámara principal y la pantalla desplegada, se puede obtener una vista previa en la pantalla interna y una visión del motivo que se quiere fotografiar en la pantalla exterior. La función Flexview —la bisagra de la pantalla puede ajustarse entre 50 y 120 grados— permite modos de funcionamiento adaptados a las aplicaciones instaladas en el dispositivo. En la aplicación de noticias, por ejemplo, se puede visualizar un teclado en la mitad inferior de la pantalla, mientras que el texto aparece en la mitad superior. La disposición de las aplicaciones en la pantalla de mayor tamaño se puede controlar mediante una serie de gestos con los dedos. La cámara también reacciona a los gestos de la mano si así ha sido configurada. El sistema operativo actual es una versión basada en Android 11 de Color OS de Oppo. En cuanto al hardware, Oppo apuesta por los estándares actuales de la tecnología de las naves insignia. El procesador del sistema es el Snapdragon 888 de Qualcomm, con hasta 512 gigabytes (GB) de memoria en el disco duro y un máximo de 12 GB de RAM. En la parte trasera del Find N hay una triple cámara con el sensor IMX766 de Sony, gran angular, ultra angular y teleobjetivo. Para las videollamadas y los selfies, hay otra cámara en cada pantalla. Aún no está claro cuándo se podrá comprar el Find N en otros países. Además del software, también habría que adaptar las bandas de radio habitualmente utilizadas en otras regiones. El dispositivo se suministra en una versión básica con 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM y en una más avanzada de 512 GB y 12 GB de RAM. dpa