Una fuerte tormenta de nieve paraliza Washington durante horas

Los árboles caídos cubren la calle fuera del Servicio de Impuestos Internos durante una tormenta de nieve en Washington, DC, EFE / EPA / JIM LO SCALZO

Washington, 3 ene (EFE).- Una fuerte tormenta de nieve paralizó este lunes durante varias horas la capital de EE.UU. y distintas localidades de los vecinos estados de Maryland y Virginia, donde las escuelas y las oficinas federales suspendieron sus actividades e incluso los tres grandes aeropuertos de la región vieron afectada su operación.

En el aeropuerto Ronald Reagan de Washington, la nieve alcanzó una acumulación de 6,7 pulgadas (unos 17 centímetros), un nivel no visto desde el 13 de enero de 2019, señaló el diario The Washington Post.

El temporal, que comenzó en la madrugada del lunes y se extendió hasta después del mediodía (hora local), dejó una estela blanca a lo largo de la región, sólo un día después de que las temperaturas alcanzaran los 18 grados centígrados.

Debido a la nevada, alrededor de 448.597 clientes en Virginia y 79.470 en Maryland quedaron sin el servicio de electricidad, ya que el peso de la nieve o la caída de árboles afectaron las líneas de transmisión.

La nieve, cuya acumulación varió entre 5 y 10 pulgadas (12,7 y 25,4 centímetros), agravó la crisis que afronta la operación aérea en el país, con distintas cancelaciones atribuidas a la ola de contagios por la variante ómicron.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) ordenó paralizar la operación en los aeropuertos Ronald Reagan y el Thurgood Marshall de Baltimore, que también sirve a la zona de Washington.

Horas después, la FAA anunciaba que se habían puesto en marcha trabajos de deshielo de las aeronaves y las pistas en esos aeródromos.

También el aeropuerto de Dulles, en Virginia, advirtió en su cuenta de Twitter sobre la cancelación de "algunos vuelos" debido al temporal.

Incluso el presidente estadounidense, Joe Biden, no escapó de los efectos de la tormenta, ya que debió esperar a que el personal en tierra lograra mover las escaleras para poder descender de su avión, el Air Force One, que lo trasladó desde su casa, en Wilmington (Delaware), a Washington.

Al final, Biden bajó en medio de la espesa nieve y su caravana se abrió paso sobre una alfombra blanca que cubría la pista de la Base de la Fuerza Aérea Andrews, en Maryland.

La web especializada Flightaware reveló este lunes que más de 11.000 vuelos sufrieron retrasos y unos 4.585 más fueron cancelados.

Pero la nieve ocasionó igualmente retrasos en los planes del las autoridades para contener la pandemia. El Departamento de Salud del Distrito de Columbia, donde está Washington D.C. informó que todos los sitios de pruebas de covid-19 permanecerán cerrados esta jornada debido a la emergencia por la nieve.

De igual forma, numerosos colegios en Washington y algunas zonas de Maryland y Virginia paralizaron su actividad, e incluso algunos que iban a retomar el miércoles las clases después del descanso de fin de año postergaron para el jueves el regreso.

Las oficinas federales suspendieron asimismo su actividad, lo que provocó que se cancelaran las ruedas de prensa en la Casa Blanca y el Departamento de Estado, entre otras.

Las agrestes condiciones también complicaron la movilización de vehículos, causando atascos en diversas vías.