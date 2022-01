Amador Mohedano, ¿por qué no pasó las navidades en Madrid con sus hijos?

18-07-2021 AMADOR MOHEDANO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



El hermano de Rocío Jurado ha preferido quedarse en Chipiona "por prudencia" como ha desvelado su íntimo amigo y su única compañía estas fiestas, Kisko



MADRID, 3 (CHANCE)



La propia Rosa Benito planteaba hace unas semanas, en 'Ya es mediodía', la posibilidad de pasar esta Navidad con Amador Mohedano y sus cuatro hijos. "Tiene las puertas de mi casa abiertas" confesaba la colaboradora, haciedo gala de la buena relación que tiene con su exmarido invitándolo públicamente a pasar las fechas más entrañables y familiares del año con ella: "mis hijos le han dicho que venga a Madrid y yo también se lo digo desde aquí.



Llevamos ocho años separados y cada uno tenemos nuestra vida, pero eso no quita que sigamos queriéndonos", apuntaba a finales de noviembre la cuñada de Rocío Jurado, dejando la puerta abierta a pasar la Navidad con Amador. Un reencuentro familiar que hubiese dado pie a nuevos rumores de reconciliación en la expareja que, finalmente, no ha tenido lugar. Pero... ¿por qué?



En los últimos días se ha apuntado a que el hermano de 'La más grande' tendría problemas de salud y habría estado ingresado nuevamente por una fuerte anemia. Una información que ahora Amador, en sus primeras imágenes de 2022 - en las que por cierto se le ve desmejorado físicamente y con evidentes dificultades para bajar del coche a su llegada a su casa en Chipiona - desmiente tajantemente, asegurando que se encuentra muy bien pero sin aclarar por qué no ha pasado estas navidades en Madrid con Rosa y sus hijos.



Más hablador que Amador se ha mostrado su amigo y gran apoyo durante estos últimos días, Kisko, que nos ha contado que el tío de Rocío Carrasco se encuentra "bien" y que es falso que no haya viajado a la capital ni en Nochebuena ni en Fin de Año por motivos de salud. "Él está bien, pero no ha ido por prudencia" ha explicado, desvelando que no ha sido otra que el aumento de contagios de Covid la razón por la que no ha habido reencuentro con Rosa esta Navidad. ¿Pasarán juntos Reyes? "Eso ya depende de ellos", confiesa Kisko, muy discreto.