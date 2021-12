Esperanza de vida en Rusia cae tras mortífero mes por covid

(Bloomberg) -- Noviembre fue el mes más mortífero de la pandemia de covid-19 en Rusia, lo que profundiza la crisis demográfica que el presidente Vladimir Putin ha calificado de amenaza para el futuro del país.

El mes pasado, se registró un récord de 85.527 muertes asociadas con el virus, según datos publicados por el Servicio Federal de Estadísticas el jueves por la noche. Eso es un aumento de 16% con respecto al mes anterior y eleva el total de muertes relacionadas con covid-19 en Rusia a más de 625.000 desde el inicio de la pandemia.

“La esperanza de vida en Rusia ha retrocedido una década”, dijo Vera Karpova, demógrafa de la Universidad Estatal de Moscú que estima que el covid-19 ha reducido más de tres años la esperanza de vida promedio a menos de 70. “La última vez que la esperanza de vida fue de 70 fue en 2012.”

Rusia tuvo un número récord de casos el mes pasado en medio de una tasa de vacunación obstinadamente baja, a pesar de la amplia disponibilidad de una vacuna nacional gratuita. Eso es incluso antes de que los funcionarios hayan informado de cualquier presencia significativa en Rusia de la variante ómicron mucho más contagiosa.

Aproximadamente un 62% de los rusos tiene inmunidad colectiva ya sea por una inoculación o recuperándose del virus, según el centro de informes covid-19 del Gobierno.

Putin dijo la semana pasada en su conferencia de prensa de fin de año que la caída en la esperanza de vida en el país más grande del mundo era una amenaza para la posición geopolítica de Rusia y su economía en medio de una creciente escasez de mano de obra.

“He mencionado la lamentable disminución de la esperanza de vida y el aumento de la mortalidad que estamos viendo, y está agravando uno de nuestros problemas más importantes”, dijo Putin. “Desde un punto de vista humanista y geopolítico, una población de 146 millones en un país tan grande es completamente inadecuada”.

En noviembre, la mortalidad aumentó un 17% en comparación con el mismo mes del año anterior, según informó la agencia de noticias Interfax el jueves por la noche, citando a la viceprimera ministra Tatyana Golikova. En los primeros 29 días de diciembre, la mortalidad cayó 19,6% en comparación con el mismo período del mes pasado, siendo covid-19 la principal causa de muerte, señaló Golikova, citando datos preliminares.

Rusia informa datos completos sobre muertes por el virus con un retraso sustancial. Las cifras de noviembre fueron 2,4 veces más altas que los cálculos diarios del centro de informes covid-19 .

El número de nuevas infecciones diarias reportadas en Rusia se ha reducido casi a la mitad desde su pico a principios de noviembre, incluso al tiempo que la variante ómicron ha llevado el recuento de casos a niveles récord en países como EE.UU., Reino Unido y Francia.

La variante aún no se ha convertido en la dominante en Rusia, dijo el martes Anna Popova, jefa del organismo de control de salud pública del Gobierno, en una cumbre de líderes de la Comunidad de Estados Independientes en San Petersburgo.

El número de muertes en exceso en Rusia apunta a un número de víctimas de covid-19 mayor que el que muestran las cifras revisadas, dijo Dmitry Kobak, investigador de la Universidad de Tübingen en Alemania.

“Para fin de año, habrá más de 1 millón de víctimas de covid” desde que estalló el brote, indicó. Si bien parece haber un número significativamente menor de muertes en diciembre que el mes pasado, “sumarán casi 700.000 en 2021”, dijo.

