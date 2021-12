Covid-19 y mascarillas: queman cartas para despedir lo peor de 2021 en Nueva York

SHOTLIST NUEVA YORK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS28 DE DICIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Primer plano de una mujer escribiendo "Adiós al covid" en una de las cartas2. Plano medio de una mujer escribiendo en una de las cartas3. Primer plano de una carta que dice "quiero deshacerme de no poder reunirme con mis amigos" 4. Plano medio de personas mostrando lo que escribieron en sus cartas5. Primer plano de documentos siendo quemados 6. SOUNDBITE 1 - Robin Myers, profesora (mujer, inglés, 8 seg.): "Quiero deshacerme del covid y las cuarentenas para que mis hijos puedan ser normales de nuevo, que salgan y vean a sus amigos." "I want to get rid of covid and quarantines, so that my kids can be normal again and see their friends and be out and be social." 7. SOUNDBITE 2 - Jason Seringes, estudiante (15 seg.): "Quiero deshacerme de la enseñanza a distancia porque ya ha sido más de año y medio haciéndolo y espero para este año 2022, poder tomar clases en persona." "(I want) To get rid of online learning, cause it's been more than one half years that I've been doing learning online and I was so much like that.... this year, in '22, to be able to do online learning at the...in person." 8. SOUNDBITE 3 - Tom Harris, presidente de la Alianza Times Square (inglés, 9 seg.): "Quiero despedirme de esta mascarilla, es tiempo de que dejemos las mascarillas y al covid en el espejo retrovisor." "I want to say good riddance to this mask. So it's about time that we leave these masks behind and the covid in the rearview mirror." 9. Plano medio de una mujer colocando su carta en un muro simbólico en Times Square10. Primer plano de algunas cartas con los deseos de personas para quemar11. Paneo de arriba hacia abajo de los edificios de Times Square a los asistentes al evento12. Plano medio de los organizadores del evento quemando cartas13. Plano general de organizadores del evento quemando un cartel de 2021