Coronavirus.- Uruguay confirma sus primeros casos de la variante ómicron del coronavirus

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Uruguay ha confirmado este miércoles sus primeros casos de la variante ómicron del SARS-CoV-2, identificada por primera vez en Sudáfrica hace más de 30 días.



El ministro de Salud uruguayo, Daniel Salinas, ha advertido de que las autoridades esperan "un incremento muy fuerte de casos a pesar de la vacunación", que ha achacado a la variante ómicron.



"Sin lugar a duda, esta era una apreciación epidemiológica del aumento de casos", ha indicado, antes de subrayar que, no obstante, las autoridades esperan "características particulares", según ha informado el diario uruguayo 'El País'.



Por el momento, el Gobierno de Uruguay no ha informado de cambios respecto a las restricciones impuestas por la pandemia. Las fronteras de Uruguay continúan abiertas a los turistas y los protocolos para hacer cuarentena y aislamiento para contactos de positivo no se han modificado.



Hasta ahora, las autoridades sanitarias uruguayas han contabilizado cerca de 409.000 contagios desde que comenzó la pandemia, incluidas más de 6.000 víctimas mortales a causa de la COVID-19.